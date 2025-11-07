Inaugurada en Chiclana la glorieta dedicada a Juan Llull Juan, presidente de Hipotels

El alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró hoy la glorieta dedicada a Juan Llull Juan, ubicada en Novo Sancti Petri, concretamente en el cruce entre la avenida Octavio Augusto y la calle Asdrúbal. Un acto en el que estuvieron presentes el propio homenajeado, así como miembros de su familia y del Grupo Hipotels Hotels&Resorts, además de integrantes del gobierno municipal y del tejido económico y turístico del municipio.

En su intervención, José María Román destacó que esta inauguración es algo más que el homenaje a un empresario que tiene cuatro hoteles en la ciudad, siete en la provincia y más de 800 trabajadores a su cargo. “Se trata de un acto de cariño, porque Juan Llull lleva más de 30 años creyendo en Chiclana y en sus posibilidades”, señaló.

Para reseñar que es también un acto de justicia hacia su persona y su familia, “a las que les debemos muchísimo”, recordando que Juan Llull también tiene la insignia de Sancti Petri y fue nombrado Hijo Adoptivo de Chiclana. “Esta rotonda significa el reconocimiento a una trayectoria de mucho cariño hacia nuestro municipio”, finalizó diciendo.

Por su parte, Juan Llull señaló que la primera vez que estuvo le gustó la zona, “pero lo que más me gustó fue el personal y por eso decidí invertir”. Además, recordó el momento en el que compró la parcela para la construcción de los cuatro establecimientos con los que cuenta en Novo Sancti Petri y de cómo convenció a una quincena de inversores para que apostarán por Chiclana y para que Jaime Moll pudiese construir el primer hotel. “Aquí estoy igual de cómodo que en mi casa, porque el personal es espléndido”, subrayó

Juan Llull Juan

Juan Llull Juan (Son Servera, 1935) es el propietario de la cadena hotelera Hipotels, con 29 establecimientos en España, que se crea en 1985 con el Hotel Hipocampo, Hotel Hipocampo Playa, Hotel Said y Hotel Don Juan, todos ellos en Mallorca.

Inicia su expansión en Andalucía en 1989, con la construcción de su primer hotel en 1992, Hotel Playa La Barrosa 4 estrellas. Tenía la idea de crecer fuera de Mallorca, de montar nuevos hoteles, pero nada decidido, hasta que se enamoró de Chiclana y empezó una apuesta, que alcanza ya los 36 años.

En el año 1997 inaugura su segundo hotel de 4 estrellas en Andalucía, el Hotel Barrosa Park que, con 384 habitaciones, se convierte en el hotel más grande de la cadena. Continúa su desarrollo en Andalucía, con la construcción de otro 5 estrellas, el Hotel Barrosa Palace, que se inauguró en el año 2000. Y en el año 2001 construye su cuarto hotel de 335 habitaciones y 4 estrellas, el Hotel Barrosa Garden, establecimiento con el que inicia su primer Todo Incluido de alto standing.

Hay que resaltar que el matrimonio de Juan Llull con Chiclana ha sido parte vital del progreso económico de la ciudad. No en vano, el empresario mallorquín ha sido el principal inversor en su historia, con una empresa que genera más de 800 puestos de trabajo directos y casi 2.000 puestos indirectos. Todo ello, le llevó a ser nombrado Hijo Adoptivo de Chiclana en 2017. Además, Juan Llull no sólo es artífice del éxito de Novo Sancti Petri, sino que ha ejercido de embajador de Chiclana en Mallorca, haciendo posible la llegada de otras cadenas hoteleras de gran prestigio como RIU, Valentín o Iberostar, empresas que, fijándose en la seguridad y confianza del empresario mallorquín por este destino, decidieron apostar por él.