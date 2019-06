Reconocimiento municipal al embajador mundial del cambio climático Jesús Martínez

El alcalde, José María Román, ha ofrecido este lunes una recepción oficial al embajador mundial del Cambio Climático y Estrella de Oro a la Excelencia por el Instituto para la Excelencia Profesional, el chiclanero Jesús Martínez Linares. Un acto, en el que también estuvieron el delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, y el fundador de los premios New York Awards y presidente ejecutivo del New York Summit, Ray Cazorla, así como familiares y amigos.

"Teníamos una deuda pendiente con Jesús Martínez Linares tras los reconocimientos obtenidos y lo hemos dejado para una fecha próxima al Día del Medio Ambiente, que se conmemora este miércoles", destacó Román, resaltando también que "es muy importante saber que hay un chiclanero que imparte charlas avisando del riesgo serio en el que se encuentra el planeta Tierra con el cambio climático, que se está acentuando en los últimos años".

Por su parte, Jesús Martínez agradeció al alcalde "esta recepción, puesto que para mí es un honor llevar el nombre de Chiclana por el mundo", dijo. Asimismo, agradeció a Ray Cazorla "la oportunidad que se me brinda con este galardón, ya que nos quedan 11 años para que los efectos del cambio climático sean irreversibles. Se trata de una certeza científica y, por tanto, es tiempo de actuar sin perder ni un solo segundo". "La comunidad latina tiene mucho por hacer para evitar el cambio climático, pese a que hay un señor en el Gobierno de Estados Unidos que no es consciente del poder del mundo latino en este asunto", ha expresado Jesús Martínez Linares, quien ha recordado que "España es uno de los países más afectados por el cambio climático en Europa, por lo que no tenemos tiempo para bromas".

Finalmente, Ray Cazorla indicó que "a Jesús Martínez lo conocí el año pasado en Madrid con motivo de un evento en el que intervino Barack Obama y nos sorprendió la garra y la pasión con la que expone su convicción moral e intelectual". "Hemos creído conveniente premiar a Jesús este año con el galardón de embajador mundial del Cambio Climático”, expresó, añadiendo que “me pongo a su disposición en esta lucha contra este gran problema".