Homenaje en Chiclana a Tere Varo y Lola Virués

Numeroso público se dio cita hace unos días en el Restaurante La Embajada para participar en el homenaje a Tere Varo y Lola Virués, organizado por el PSOE local. El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió este “emotivo y muy merecido acto de reconocimiento a dos compañeras socialistas por su implicación en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres”, dijo en su intervención, para añadir que “mujeres como Tere y Lola son ejemplos a seguir para lograr una sociedad más justa e igualitaria, gracias a su lucha feminista, tanto dentro como fuera de las instituciones”.

Este homenaje se incluye en las actividades que se están desarrollando en la ciudad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que comenzaron el pasado día 4, con la inauguración de la exposición colaborativa ‘Intérpretes femeninas que nos inspiran’, y finalizarán el próximo 24 de marzo con la apertura de la muestra ‘Amazonas’, compuesta por fotografías de Issa Leal, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal.