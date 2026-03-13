Homenaje en Chiclana a Tere Varo y Lola Virués

El acto estuvo organizado por el PSOE local

Se realizó con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Inaugurada en Chiclana la Glorieta 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer

Una imagen de este acto.
Numeroso público se dio cita hace unos días en el Restaurante La Embajada para participar en el homenaje a Tere Varo y Lola Virués, organizado por el PSOE local. El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió este “emotivo y muy merecido acto de reconocimiento a dos compañeras socialistas por su implicación en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres”, dijo en su intervención, para añadir que “mujeres como Tere y Lola son ejemplos a seguir para lograr una sociedad más justa e igualitaria, gracias a su lucha feminista, tanto dentro como fuera de las instituciones”.

Este homenaje se incluye en las actividades que se están desarrollando en la ciudad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que comenzaron el pasado día 4, con la inauguración de la exposición colaborativa ‘Intérpretes femeninas que nos inspiran’, y finalizarán el próximo 24 de marzo con la apertura de la muestra ‘Amazonas’, compuesta por fotografías de Issa Leal, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal.

