El equipo de gobierno reprocha al PP su postura frente al urbanismo

La delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el Partido Popular sobre el futuro del urbanismo en Chiclana. En este sentido, ha destacado que “el PP se reúne con aquellos que intentan bloquear el crecimiento y el empleo en Chiclana”. “Se reúne con aquellos que se dedican a presentar recursos y alegaciones, legítimos todos ello, por supuesto, pero cuando se va contra todo, estos recursos y alegaciones pierden fuerza”, ha explicado la edil, afirmando que el PP se ha reunido con aquellos “que han recurrido el Plan Especial de Sancti Petri o Plan Especial en la Laguna de la Paja. En esta última ubicación, hablamos de un suelo ya construido, que se ubica en los actuales terrenos de Polanco y donde se van a ubicar empresarios locales, por lo que no estamos hablando ni de especulación ni de un terreno virgen”.

También ha recordado que han recurrido planes parciales como los de “Coto San José, donde se va a construir preservando todas las zonas verdes; equipamientos como la modificación puntual para el cuartel de la Guardia Civil, para alojar y dar más dignidad a estas dependencias; actuaciones en suelo urbano no consolidado que, precisamente, van a proporcionar suministros básicos a viviendas y solución a problemas medioambientales, y un larguísimo etcétera de recursos y alegaciones que se están haciendo a todo aquello que se mueve en Chiclana”.

Además, Ana González también ha especificado que “el PP no apoya y es reticente a dar el sí, a que todos vayamos de la mano en avanzar urbanísticamente. A este respecto no se ha dicho nada, pero en este consenso han participado todos los partidos políticos de la ciudad, y resulta que sólo lo publica el Partido Popular y, precisamente, para ponerse una medalla que no le corresponde. Se trata de un consenso del que se ha salido el PP, pero en el que el resto de partidos políticos avanzamos para que el nuevo Plan General sea una realidad, con la participación de todos.

“Es intención de este Gobierno reunirnos con todas las asociaciones y colectivos implicados, porque queremos que el nuevo Plan General sea de todos y, precisamente por eso, el Gobierno ha dado un paso al lado para que todos los partidos políticos, que son los que representan a los chiclaneros, vayamos de la mano y consigamos tener un nuevo PGOU”, ha señalado.

Además, la delegada de Urbanismo ha informado de que para la redacción del nuevo Plan General, “hemos solicitado una reunión a la Junta de Andalucía para la redacción de las normas sustantivas y estamos a la espera de que nos indiquen cuándo tendrá lugar este encuentro”. “Para esta redacción del PGOU también se están realizando las consultas públicas, cuyo decreto de ampliación se firmó el viernes 7 de agosto, antes de que finalizara el plazo de consulta, y no como respuesta a una nota de prensa de ninguna asociación, sino como ampliación para la participación ciudadana”, ha señalado la edil.

Por su parte, el coordinador local de IU, portavoz de este grupo municipal y miembro del equipo de gobierno, Roberto Palmero, se ha manifestado en estos mismos términos lamentando el “protagonismo político del que hace gala el Partido Popular de Ascensión Hita en torno al debate urbanístico que está viviendo la ciudad, volviendo a desmarcarse del trabajo conjunto y de consenso que se viene desarrollando desde el Ayuntamiento”. “Llevamos un mes en el que todos los partidos políticos de la Corporación estamos manteniendo reuniones con los diferentes agentes sociales de la ciudad para, desde la unidad, buscar el mejor camino a seguir para encarar la situación urbanística de Chiclana, pero Hita vuelve a hacer la guerra por su cuenta”.