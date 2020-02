“El Ayuntamiento de Chiclana sí está cumpliendo su parte en cuanto a la tramitación del Plan Especial de Sancti Petri, puesto que los técnicos de esta administración y de la Junta acordaron un calendario de actuaciones y desde el Consistorio se está llevando a cabo el trabajo de forma correcta”, señala la primera teniente de alcalde y delegada municipal de Urbanismo, Ana González (PSOE), quien mostró su decepción por el rechazo por parte de la Junta de Andalucía de los cinco millones de euros para el desarrollo de Sancti Petri y las declaraciones de los representantes del PP tras una reunión con los empresarios.

Según González, dicha hoja de ruta para el Plan Especial de Sancti Petri contemplaba que la aprobación inicial se llevaría a cabo a lo largo del año 2019, tal y como así ha sucedido tras la aprobación el 27 de diciembre, mientras que para 2020 se aprobaría definitivamente y se desarrollarían los proyectos, cuyas obras comenzarían en 2021, de cara a su ejecución y justificación hasta 2023.

“Hasta el día de hoy, el Ayuntamiento de Chiclana ha cumplido su parte, de ahí que nos extrañara que desde la Junta se comunicara que se iba a retirar la subvención de cinco millones de euros de la ITI el pasado 3 de diciembre, es decir, antes de que finalizara el año”, ha expresado.

Asimismo, Ana ha resaltado que, “aunque es cierto que ha pasado un año desde la primera aprobación inicial del Plan Especial (diciembre de 2018) hasta la segunda aprobación inicial (diciembre de 2019), no es cierto que se haya tardado ese año en corregir el documento. El 24 de enero de 2019 se remitió el documento a las distintas administraciones para la entrega de los informes oportunos y, mientras que desde Costas nos llegó en abril, desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente de la Junta, no nos llegó hasta agosto, cuestión que nunca nombra la propia Junta”. “Además, solicitamos una reunión con los técnicos de Puertos de Andalucía para abordar los cambios planteados en el documento y ésta no se produjo hasta tres meses después, por lo que los cambios requeridos se han llevado a cabo en apenas un mes”, ha indicado la primera teniente de alcalde, quien ha lamentado que “estamos hablando del documento con mayor participación que se conoce en este Ayuntamiento y que puede verse en la web del Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia. Todo ello para que desde la Junta lleguen a catalogarlo de liviano”.

“Pero no queda ahí la costa, porque resulta significativa que desde la Junta lleguen a afirmar, por un lado, que se trata de un documento liviano y, por otro, que aún no tiene el Plan Especial de Sancti Petri. ¿Entonces la Junta tiene el Plan Especial o no?”, ha cuestionado la delegada de Urbanismo, quien ha aclarado que “el mismo día 27 de diciembre, momento en el que se aprobó inicialmente el Plan Especial en Junta de Gobierno, tiene entrada en la Delegación del Gobierno de la Junta y en las delegaciones de Fomento, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio, el escrito certificado de dicha aprobación para su conocimiento, mientras que el 24 de enero se solicitan los informes correspondientes”.

González (PSOE): “No tiene nada que ver con el Bosque Pesquero del PP, que eran tres simples paneles”

“Por tanto, pese a lo que diga o haga la Junta de Andalucía, nosotros vamos a seguir tramitando el Plan Especial de Sancti Petri como corresponde, tal y como ha sucedido con la publicación en el BOP de la aprobación inicial del documento el pasado 30 de enero”, ha asegurado González, quien ha aclarado que “debemos diferenciar el Plan Especial del Plan de Usos, porque hay zonas que no requieren una nueva concesión, pese a lo que dicen desde la Junta, y que, por tanto, pueden desarrollarse una vez se apruebe definitivamente el Plan Especial que, por cierto, nada tiene que ver con el famoso Bosque Pesquero del PP, que eran tres simples paneles”.

Finalmente, Ana González ha mostrado su contrariedad con la carta remitida en la jornada de hoy por la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, en la que se indica que no se va a llevar a cabo la convocatoria de la comisión mixta de Sancti Petri prevista en el Protocolo General firmado entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía en marzo de 2018 y que fue solicitada el 14 de enero por el alcalde. “Queda patente la predisposición de la Junta de Andalucía para con este Ayuntamiento, que es nula”, ha sentenciado la primera teniente de alcalde, quien ha recordado que “hablamos de una inversión muy importante de cinco millones de euros para Chiclana”. “Estamos de acuerdo con las declaraciones efectuadas por la portavoz del PP, en las que habla de cumplir los pasos establecidos. Efectivamente, hay que cumplir aquello que ambas administraciones acordaron en este calendario de actuaciones, porque el Ayuntamiento de Chiclana así ha hecho, pese a que los informes al documento hayan tardado ocho meses en llegar”.