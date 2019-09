El gobierno acusa al PP de querer paralizar la actividad del Consistorio

El delegado municipal de Hacienda y Patrimonio, Joaquín Guerrero, ha salido al paso de las declaraciones vertidas desde el Partido Popular respecto a los recursos que va a interponer contra los acuerdos plenarios relativos al inicio de procedimiento para la contratación del servicio de atención socioeducativa de primer ciclo de Educación Infantil de la Escuela Infantil Aldea del Coto, así como al expediente relativo a la determinación de las fiestas locales para el año 2020, previstas para los días 12 de junio (viernes) y 8 de septiembre.

En este sentido, Guerrero ha lamentado la actitud del grupo municipal del PP, “cuyo único objetivo no es otro que torpedear la gestión administrativa, así como bloquear y paralizar el buen desarrollo del Ayuntamiento, simplemente por puro interés partidista”. “En tan solo dos meses y medio de actual periodo corporativo, desde el PP han recurrido los acuerdos del Pleno de Organización y ahora estos dos asuntos abordados en el Pleno ordinario del mes de agosto, demostrando este grupo municipal la actitud de su portavoz, Andrés Núñez, que no es otra que de un mal político que no es capaz de asumir las decisiones soberanas de la mayoría del Pleno”, ha expresado.

En cuanto al punto sobre el inicio del procedimiento para la contratación del servicio de atención socioeducativa de la Escuela Infantil Aldea del Coto, desde el PP se argumenta dicho recurso por puntuar con cinco puntos la empleabilidad y diez puntos el precio ofertado. “Resulta curioso que Núñez critique que se otorgue hasta cinco puntos por empleabilidad, cuando el último pliego que se aprobó en 2013, con el gobierno del PP con el propio Núñez como primer teniente de alcalde, no incluía el criterio de empleabilidad a la hora de estudiar las ofertas, mientras que el criterio económico tiene exactamente la misma puntuación”.

“Si hacemos una comparativa entre ambos pliegos de condiciones, podemos observar rápidamente cómo en este último hay seis criterios a la hora de puntuar las ofertas presentadas, incluyendo el fomento del empleo; mientras que en el pliego de 2013, aprobado durante el gobierno del PP con Núñez de primer teniente de alcalde, solo había tres criterios y en ningún momento se puntuaba el fomento del empleo, que ahora tanto demandan”, ha expresado el delegado de Hacienda y Patrimonio, quien ha añadido que “ahora se potencia más el proyecto educativo, incluyendo criterios como la iniciación al inglés o la aportación de materiales didácticos, sin olvidar el fomento del empleo, que tampoco se incluye en el pliego actual elaborado en 2013”. “Por tanto, estamos hablando de un pliego infinitamente mejor que el elaborado por el gobierno del PP, se mire por donde se mire. Además, habría que recordarle a Núñez que hemos tenido que solicitar una prórroga porque el actual pliego terminaba a 31 de diciembre, lo cual no tiene lógica al tratarse de un centro educativo”, ha comentado Guerrero.

“Y lo mismo sucede con los días festivos para 2020, que han sido aprobados por una amplia mayoría de la Corporación, incluyendo no solo los grupos municipales del gobierno sino también parte de la oposición, mientras que el único grupo en contra ha sido el PP, que parece empeñado en tratar de bloquear y paralizar los acuerdos plenarios, simplemente para que el Ayuntamiento no funcione”, ha insistido Joaquín Guerrero, quien ha reclamado a Andrés Núñez “altura de miras y dejar de pensar en el interés de su partido, por encima del interés general”.