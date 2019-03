Recepción municipal a los fusileros irlandeses que visitan Chiclana

El alcalde, José María Román, ha recibido a varios representantes de The Royal Irish Fusiliers Old Comrades Association, que visitan la ciudad con motivo del 208 aniversario de la Batalla de Chiclana. Un acto en el que también ha estado presente la delegada municipal de Cultura, Pepa Vela. Hay que recordar que para esta entidad, el 5 marzo es una fecha festiva, que a día de hoy sigue celebrando de forma muy especial y que en esta ocasión ha querido hacerlo aquí.

“Es un gran honor recibir a los representantes de The Royal Irish Fusiliers Old Comrades Association, que vuelven a Chiclana 208 años después de la Batalla de Chiclana”, ha destacado el alcalde, quien ha recordado la visita de estos mismos representantes con motivo del Bicentenario en 2011”. “Asimismo, debemos indicar que, tras la visita institucional que hicimos meses atrás a Irlanda, mañana martes vamos a tener una conmemoración del 208 aniversario bastante digna, ya que vamos a descubrir un monumento en recuerdo de los caídos en la Batalla de Chiclana, así como la colocación de una corona de laurel en la calle La Vega, acto en el que estaremos acompañados por el general del Tercio de la Armada”, ha comentado.

Cabe destacar que durante su estancia en la zona, los integrantes de The Royal Irish Fusiliers Old Comrades Association estarán presentes en varios eventos. Así pues, en la jornada del domingo tuvieron la oportunidad de visitar el Museo Naval y el Palacio de Capitanía, en San Fernando. De esta forma, pudieron disfrutar de una contextualización perfecta de la Historia Naval Española, sobre todo teniendo en cuenta que Cádiz es uno de los primeros enclaves navales de la Península Ibérica, principal puerto de la Antigüedad, para fenicios, griegos y romanos.

Además, los representantes de The Royal Irish Fusiliers Old Comrades Association tendrán la oportunidad de celebrar este martes 5 de marzo con la colocación de la corona de laurel en la placa conmemorativa, situada en la calle La Vega, a las diez de la mañana. Esta entidad ha donado un monolito que se inaugurará también este martes, a las once y media de la mañana, en el punto mágico del parque de la Loma del Puerco.

A las tres de la tarde de este martes también está prevista la colocación de una corona en el busto dedicado al General Graham en los jardines que llevan su nombre, en la Casa del Coto, para concluir la jornada con el acto en memoria de la ‘Batalla 05 de marzo de 1811’, en el parque público de la Loma del Puerco, organizado por la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa.