Fomento afea al PP que critique el Plan de Dinamización del Comercio y le pide que enseñe sus propuestas

Revitalizar el comercio es una tarea importante para la ciudad y un compromiso de todos los partidos políticos, no de una sola formación”. Con estas palabras, el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, ha salido al paso de las declaraciones vertidas por el portavoz del PP, Andrés Núñez, en las que afirma que el Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio, elaborado por la Confederación de Empresarios de Cádiz a petición del Ayuntamiento de Chiclana, "es una copia del Proyecto Alma", elaborado en su día por los populares.

"Ni siquiera los que hemos elaborado este plan debemos adueñarnos del mismo, pero sí debemos dejar claro, una vez más, que este proyecto fue encargado a la CEC, entidad representativa del comercio y que sabe perfectamente qué acciones debe llevarse para mejorar y dinamizar el sector", ha indicado Adrián Sánchez, quien ha añadido que "revitalizar el comercio es una cuestión de estado ya que se ha convertido en ese hermano que había quedado atrás en el sector servicios, por lo que había que darle un impulso".

Hay que destacar que el Plan Estratégico para al Dinamización del Comercio comenzó a desarrollarse a principios del pasado año 2018, "aunque ya se inició el trabajo con el primer plan de empleo puesto en marcha en este periodo corporativo, contando con una Oficina para la Dinamización del Comercio. En ese momento, planteamos cuáles eran las zonas a las que teníamos que atender, así como las posibles acciones a desarrollar desde la administración pública y siempre de la mano de la iniciativa privada", ha defendido Sánchez.

"Estamos hablando de un trabajo minucioso por parte del empresariado, con el objetivo de que en los próximos años podamos seguir desarrollando el sector. Por eso, nos parece cuanto menos una osadía que este señor diga que se ha copiado", ha lamentado el delegado municipal de Fomento, quien ha mostrado una imagen de un folio del 'Proyecto Alma' del PP, en comparativa con el documento de casi 500 folios presentado el pasado lunes, además de los anexos. "Si realmente tienen las propuestas desarrolladas, podría ponerlas encima de la mesa", ha comentado Sánchez, quien ha añadido que "es una desfachatez que el Núñez diga que los empresarios, que han realizado un trabajo digno de alabar, se han copiado del PP".

"Mucho me temo que el Proyecto Alma realmente no existe porque no lo hemos visto aún, pero si lo tiene que lo presenten para enriquecer el Plan Estratégico, que es de toda la ciudad", manifiesta Adrián Sánchez, quien ha recordado que "durante los cuatro años de gobierno del PP no se hizo nada y curiosamente presentan esta iniciativa denominada Alma cuando ya nosotros habíamos empezado a trabajar en el tema".