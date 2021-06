Chiclana acogerá en septiembre el festival de cine realizado por mujeres ‘Generamma’

El alcalde de Chiclana, José María Román, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y la directora de Generamma, Oliva Acosta, han presentado este jueves en El Cuartel del Mar, en Chiclana, el Festival de Cine Realizado por Mujeres ‘Generamma’, que se desarrollará en esta localidad del 9 al 12 de septiembre. Se trata de cine realizado por mujeres e impulsado por las propias creadoras, cineastas y técnicas del cine y el audiovisual de Andalucía. Además, su principal objetivo es mostrar obras y talento de creadoras, impulsar la producción de más proyectos creados o liderados por mujeres, formar a cineastas emergentes y crear redes y sinergias entre cineastas, industria y público.

‘Generamma’ nace con vocación regional y estatal. Quiere ser base de muestra y encuentro del cine realizado por mujeres (andaluz, español, europeo e iberoamericano). Creadoras, ya consolidadas y jóvenes profesionales se reunirán para mostrar sus trabajos, aprender, crecer, generar nuevos proyectos y dar un paso adelante en sus carreras. Además, para su primera edición, el festival programará una muestra no competitiva de largometrajes, muestra de cortometrajes, residencias para la generación de proyectos (asesoramiento, formación y masterclass, abiertas al público en general) y actividades de reflexión y encuentro de cineastas y el sector.

“Hoy venimos a presentar un proyecto, que se puso en marcha hace poco tiempo y que es muy necesario de cara a complementar la Chiclana en la que confiamos y queremos crear”, ha expresado el alcalde, quien ha resaltado que “hablamos de una iniciativa ideada por mujeres, con el apoyo y la colaboración de otras mujeres y de un par de ‘intrusos’ como Téllez y yo”. “Queremos que este festival se pueda consolidar con el paso del tiempo y para ello estamos, con el objetivo de que podamos seguir caminando en espacios de igualdad, el gran reto en el que debemos seguir luchando. Agradecer a Oliva y Piluca su empeño y a Irene como presidenta de Diputación, porque sin su apoyo no podríamos estar hoy aquí”, ha expresado.

Por su parte, Irene García ha mostrado su orgullo y satisfacción “por poder llevarse a cabo este proyecto, porque estaba convencida de que podía salir adelante”. “Es una magnífica noticia para Chiclana y para la provincia de Cádiz que pueda salir adelante este proyecto”, ha expresado Irene García, quien ha recordado que “nos empeñamos hace unos años en apoyar todo lo que fuera positivo para la provincia, como la creación de empleo”. “La estrategia de apostar por la creación de empleo a través de la cultura se inició hace cuatro años también aquí en Chiclana con la puesta en marcha de festivales de música”, ha recalcado la presidenta de Diputación, quien ha añadido que “también hicimos lo propio apostando por el cine, porque no hay mejor plató que cualquier calle, plaza o esquina de las ciudades y pueblos de la provincia de Cádiz”.

“Solo la suma de esfuerzos colectivos puede llevar consigo que los sueños se cumplan. Todo ello, pese a que la pandemia ha tratado de pararnos”, ha expresado Irene García, quien ha resaltado que “este festival cumplía todos nuestros objetivos, que no son otros que apostar por un sector que entendíamos sigue abandonado, la creación de empleo y luchar por la igualdad y la pluralidad”. “Por tanto, no podía haber otro lugar como nuestra provincia para apostar por un proyecto de mujeres, que no solo pretenden contar historias de mujeres, sino también de hombres feministas, y que pretenden eliminar estereotipos y construir un lenguaje en el que todos y todas nos sintamos inclusivos”, ha comentado la presidenta de Diputación, quien ha añadido que “lo que está sucediendo en estas últimas semanas en nuestro país no solo es deleznable, sino que debemos ser capaces de parar de manera brutal e inmediata”.

Finalmente, Oliva Acosta ha resaltado que “tengo la suerte de representar a un colectivo plural, energético, creativo y muy diverso de 170 mujeres audiovisuales del cine andaluz”. “Estamos con mucha ilusión y entusiasmos porque, por fin, podemos ver nacer un proyecto largamente soñado. Trabajamos juntas para poner en marcha un certamen de primer nivel en el ámbito del cine español, europeo e iberoamericano realizado e impulsado por mujeres”, ha expresado la directora de Generamma, quien ha añadido que “se trata de un festival que ha venido para quedarse”. “Agradecer a Diputación y al Ayuntamiento su apuesta por este proyecto, porque sin esta ayuda pública Generamma no sería hoy una realidad”, ha expresado.

En lo que al desarrollo del festival se refiere, cabe destacar que ‘Generamma’ se inicia con una convocatoria abierta a creadoras españolas (con una cuota andaluza y socias AAMMA) con proyectos en desarrollo de largometrajes de ficción y documental y series de televisión. Posteriormente se llevará a cabo un proceso de selección de proyectos. Durante tres días, las residentes convivirán y recibirán mentorías por parte de tres expertas en desarrollo de guion. Este trabajo en grupo y personalizado les servirá para analizar en profundidad, contrastar, perfilar y prepararse para lanzar sus proyectos de documental, ficción o serie.

En paralelo, el programa se complementa con clases magistrales de profesionales referentes en el sector sobre otros aspectos imprescindibles para impulsar un proyecto audiovisual. Estas masterclass estarán destinadas tanto a las residentes como a profesionales del sector, alumnado de escuelas de Arte, ciclos formativos de audiovisual y facultades de comunicación, incrementando con ello la profesionalización y potenciando la formación audiovisual en lugares donde el acceso a estos contenidos está muy limitado.