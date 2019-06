Vera reprocha al PP que "bajo su mandato la feria vivió sus peores momentos en Chiclana"

El delegado municipal de Seguridad, José Manuel Vera, y el delegado de Fiestas, José Alberto Cruz, han salido al paso de las críticas del portavoz del PP, Andrés Núñez, sobre la feria, “unas palabras que vienen de quien fue el portavoz del gobierno que llevó a nuestra Feria a sus peores registros. Eso fue en 2015, ahí empezamos el relato”, argumentaron. En este sentido, Vera recordó que “en 2015, el PP en el gobierno nos dejó una feria con pocas casetas, muchos espacios y una programación escasa. El plano muestra los huecos y Núñez era el portavoz del gobierno. Si de número de casetas hablamos, pasamos de 23 en 2015 a 28 en los últimos años”.

Además, continuó afirmando que “Núñez habla de la organización de la feria y de las casetas. Pues bien, acabada esa horrible feria de 2015, organizada por el PP, encargamos ese mismo año tras nuestra llegada al gobierno varios proyectos para el recinto ferial. Una de esas propuestas, precisamente, era la de invertir las casetas. Esta opción se descartó por dificultades técnicas del terreno, de las líneas eléctricas, etcétera. Por tanto, nuevamente Núñez llega tarde, puesto que barajamos esa posibilidad en 2015”.

“Otra desfachatez de Núñez es hablar del precio del montaje y de la ordenanza, puesto que aquí la metedura de pata es doble, porque habla de actualizar los precios. Hay que recordar que la ordenanza que regularizaba esto tenía 10 años, pero la actualizamos hace tres meses, concretamente en marzo y, precisamente, para bajar el coste de las casetas, una demanda que nos hacían los propios caseteros. Esta propuesta se llevó a Pleno, pero parece ser que Núñez no se enteró”, incidió el delegado.

“Y si seguimos con las metedura de patas, hay que hablar del precio de las atracciones y de la ordenanza, porque la ordenanza no regula el precio de las atracciones, sino el montaje. Las atracciones son privadas, por lo que no podemos poner precio alguno”, aclaró José Manuel Vera, reseñando que “Núñez debería prepararse un poquito más sus intervenciones, puesto que están carentes de rigor y sentido común”.“Este gobierno ha bajado el precio del montaje de casetas, reuniones con el sector, fomento del vino, dar protagonismo a la Caseta Municipal, poner una nueva portada, traer portadas novedosas, fomentar el caballo, aumentar la programación y un largo etcétera”, insistió Vera, asegurando que “no estamos conformes con todo la realizado porque hay cosas que mejorar”. “Vamos a mejorar la feria de la mano del sector implicado, no de alguien que no conoce la feria y que ni siquiera monta una caseta en nuestra fiesta grande”, concluyó.

Por su parte, José Alberto Cruz aseguró “recoger el legado y el testigo de la Delegación de Fiestas y del buen trabajo realizado en los últimos años y lo recojo con la responsabilidad y el espíritu autocrítico que siempre ha mantenido este equipo de gobierno. Además, también lo hago con el ánimo de seguir mejorando y escuchando a la ciudad, sin estancarnos nunca en lo establecido”.