La exposición ‘Ellas Pintan’ continuará abierta al público hasta el domingo en el Museo de la ciudad

Pese a que inicialmente estaba prevista hasta el pasado domingo 10 de marzo, la exposición ‘Ellas Pintan’ continúa abierta al público hasta el próximo domingo 17 en el Museo de Chiclana. Así, la muestra se ha prolongado durante una semana más debido al elevado número de asistentes, entre ellos, centros escolares de Chiclana que durante la presente semana han asistido al Museo a disfrutar de las obras expuestas.

Desde el Consistorio se destaca que “con esta muestra, la ciudad deja claro su firme compromiso con la mujer y con la cultura. De esta forma, la exposición acoge más de un centenar de copias basadas en originales, que abarcan desde el siglo XI hasta la más inmediata actualidad, y que se han reunido creando un espacio idóneo para seguir poniendo en valor la posición de la mujer”.

Más de un centenar de obras realizadas por el Taller de Copia de Eduardo Martínez por un buen número de pintoras y pintores recorren la historia de la pintura, desde las primeras pintoras que se dedicaban a la iluminación de los antiguos códices del medievo hasta la pintura más contemporánea, realizada por mujeres. “Nombres rescatados del olvido como los de Sofonisba Anguissola o Artemisia Gentileschi o nombres, más contemporáneos que, por ser otros ya los tiempos, no llegaron conocer el olvido, como los de Tamara de Lempicka o Frida Kahlo”, resaltan, al tiempo que inciden en que “al igual que sucede en otras ramas de las artes y de los oficios artísticos, la trascendencia de la mujer pintora se ha paseado por la historia de manera velada, llena de un silencio rotundo y apagado por una inexplicable voluntad sin razón de ser. No fueron pocas ni pocos los acontecimientos por los que debería haberse hablado incansablemente de ‘Ellas’. Por fortuna, las últimas décadas están siendo de enérgico proceso de reivindicación de la mujer, no sólo desde lo artístico, también desde lo social, lo político y lo religioso, etc.”.