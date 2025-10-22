Estudiantes de Secundaria de Chiclana participan en una marcha saludable contra el consumo de tabaco y vapers

Las calles del centro de la ciudad acogieron esta mañana la primera edición de la marcha saludable ‘Ni fumo ni vapeo, mi salud es mi trofeo’, en la que participaron estudiantes de los distintos centros educativos de Secundaria de Chiclana, acompañados por la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón; y el delegado de Salud, Guillermo Sierra. Esta iniciativa fue puesta en marcha por el Ayuntamiento de Chiclana, la Consejería de Salud y Consumo, el Servicio Andaluz de Salud y el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, U.G.C. Chiclana-El Lugar, La Banda y Costa Los Gallos, con salida y llegada a la Plaza de las Bodegas.

Hay que destacar que esta actividad forma parte de las incluidas en la campaña para evitar el consumo de tabaco y vapers entre los jóvenes de Chiclana y que llegarán a unos 1.200 menores. También se llevan a cabo las charlas ‘Las verdades sobre los vapers’, impartidas por personal de los programas de Deshabituación Tabáquica y Enfermeras Escolares referentes en los IES Ciudad de Hércules, Fernando Quiñones, Huerta del Rosario, Pablo Ruíz Picasso y Poeta García Gutiérrez.

Guillermo Sierra destacó que el objetivo es fomentar los hábitos saludables entre el alumnado de la ciudad. “En esta ocasión, toman parte en esta primera cita más de 800 menores de primero de Secundaria, para reivindicar los hábitos de vida saludables y para ponerle freno a la moda del vapeo. Este es un punto importante, porque ronda la idea de que su uso es inofensivo y no es así, siendo un hecho ya demostrado.