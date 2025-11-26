‘La Estrella de Sevilla’, de Lope de Vega, este viernes en el Teatro Moderno de Chiclana

El Teatro Moderno de Chiclana será escenario este viernes, 28 de noviembre, a partir de las 20.00 horas de la representación de la obra ‘La Estrella de Sevilla’, una de las tragedias de referencia del Siglo de Oro en la que Lope de Vega enfrenta el absolutismo medieval con las libertades ciudadanas.

La compañía Teatro Clásico de Sevilla es la encargada de poner sobre el escenario esta propuesta, que llega de la mano de la Red Andaluza de Teatros Públicos versionada y dirigida por Alfonso Zurro. Las entradas, al precio de 10 euros y 8 euros en venta anticipada, ya se encuentran a la venta en la taquilla del teatro y a través de www.tickentradas.com.

En ‘La Estrella de Sevilla’ se presentan unos supuestos sucesos históricos del siglo XIII, cuando el Rey Sancho ‘El Bravo’ llega por primera vez a Sevilla, queda prendado por la belleza de Estrella Tavera y pasará por encima de cualquiera para conseguirla. El texto, escrito en torno a 1630, se revela como una crítica al Rey Felipe IV y sorprendentemente alberga una clara intencionalidad política para su momento, mostrando los problemas de una monarquía absolutista y caprichosa.

Frente a ella, aparece la concepción moderna del ciudadano, reflejada en unos súbditos que empiezan a exigir sus derechos ante las arbitrariedades despóticas de sus monarcas. También están muy presentes otros temas clásicos como el amor, el honor o la venganza.

Teatro Clásico de Sevilla es una compañía dirigida por Juan Motilla y Noelia Diez cuyo objetivo es acercar al público las mayores piezas clásicas españolas e internacionales. Entre sus producciones destaca ‘Hamlet’, galardonada con un Premio Max al Mejor Diseño de Escenografía; ‘Don Quijote en la patera’, distinguido con dos Premios Lorca 2017 al Mejor Espectáculo Infantil y a la Mejor Autoría Teatral, y ‘El buscón’, con dos Premios Teatro Andaluz 2014 a la Mejor Dramaturgia y al Mejor Vestuario.