La escritora chiclanera Blanca Cabañas es objeto de una recepción municipal

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido a la escritora chiclanera Blanca Cabañas, en un acto en el que también ha estado presente el delegado municipal de Juventud y Educación, José Alberto Cruz. La maestra y pedagoga local ha escrito el libro Perro que no ladra, que está ambientado en Chiclana y que está teniendo mucha aceptación desde que se puso a la venta.

Durante la recepción, el alcalde ha señalado que “lo que pretendemos es visibilizar las inquietudes de la gente joven y hasta dónde pueden llegar estas inquietudes. Por ello, queremos reconocerle su trabajo y su esfuerzo, así como mostrar a los demás las opciones que se pueden tener cuando estamos confinados, como es ponerse a escribir”. También ha explicado que Blanca Cabañas tiene un currículum interesante, habiendo estudiado magisterio de educación especial, haciendo posteriormente el grado de pedagogía y habiendo empezado a trabajar ya en centros educativos.

Por su parte, Blanca Cabañas ha explicado que ‘Perro que no ladra’ “vio la luz el pasado 20 de diciembre y ahora estoy recogiendo los frutos de este proyecto, que nació del confinamiento. Siempre me ha gustado escribir y empecé compartiendo escritos en Facebook, pero lo dejé de lado por mis estudios. Volví a escribir al descubrir los certámenes literarios que se desarrollan a nivel nacional y he sido premiada en los tres que he participado”. También ha destacado que, gracias al confinamiento, “me senté y pude darle forma a las ideas que se me estaban acumulando en la cabeza. Así nació Perro que no ladra”.

También ha reseñado que está muy contenta con los resultados y con las puertas que “se me están abriendo. Además, las ventas han superado enormemente mis expectativas”. “Muchos me preguntan si habrá segunda parte, pero la respuesta es que no, porque el libro es autoconclusivo y se resuelven todas las incógnitas. No obstante, seguiré escribiendo”, ha finalizado la autora.