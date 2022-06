Más del 80% de los enfermos de silicosis de la provincia son chiclaneros

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Chiclana mediará para que el consejero en funciones de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, atienda la “reiterada” solicitud de reunión de la Asociación Nacional de Enfermos de Silicosis (ANAES) en Chiclana, interesada como representante de 120 enfermos de silicosis en la provincia de Cádiz en conocer el planteamiento del futuro Centro Andaluz de Enfermedades Respiratorias de Origen Laboral (CAEROL) que se construirá en Córdoba. “Es de justicia y un ejercicio de responsabilidad y empatía facilitar este encuentro, de gran importancia para un centenar de familias chiclaneras afectadas”, ha indicado la formación naranja.

Los concejales de Cs José Ángel Quintana, María José Batista y Antonio Estrada se han reunido con los responsables de ANAES, Ismael Aragón y Mª Carmen Macías, para hacer un seguimiento de las necesidades que la entidad trasladó en anteriores encuentros con los responsables municipales y regionales de la formación naranja. Dado el elevado número de enfermos de silicosis en Chiclana -que concentra más del 80% del total de afectados en la provincia-, la asociación considera “prioritario” conocer la estructura y servicios que tendrá ese instituto de investigación, único en España en el estudio de ese tipo de enfermedades como la silicosis.

“En Ciudadanos estamos en contacto desde hace tiempo con enfermos de silicosis, sabemos la precariedad económica de muchos por ser no aptos para su trabajo y al mismo tiempo no poder acceder a una pensión mientras no les es reconocido el origen laboral de su enfermedad, un proceso complejo cuya regulación se remonta a una ley de 1969 ligada a la actividad minera. Por ello, vamos a procurar a ANAES toda la información y transparencia posible sobre el nuevo equipamiento”, explican desde el Grupo Municipal Ciudadanos.

Desde la entidad reclaman tener presencia activa en la actividad del Caerol y saber si los enfermos de la entidad podrán participar en los ensayos clínicos como sí hacen en el Hospital Puerta del Mar y en la Universidad de Cádiz.