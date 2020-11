Un empresario de Chiclana denuncia una estafa de 28.400 euros a través de una transferencia bancaria

Daniel Pérez, propietario del negocio de venta de electrodomésticos Zoser Clima SL en Chiclana, ha denunciado una estafa de la que ha sido objeto a través de una transferencia bancaria de 28.400 euros desde su cuenta a una entidad bancaria belga. Al parecer, según el denunciante, ha sido víctima de un hackeo en su ordenador por parte de desconocidos que han logrado sustraer dicha cantidad sin su consentimiento para ingresar el dinero en una cuenta de un banco con sede en Bélgica.

El afectado detectó la estafa al comprobar el pasado 26 de octubre que desde su ordenador se había realizado una importante operación de la que no tenía constancia. Asegura que tras ponerse en contacto con su banco, le respondieron que no se preocupara, que se harían cargo del asunto. Pero a los pocos días le comunicaron que no se hacían responsables de la transferencia de los 28.400 euros al argumentar que se trataba de un ingreso a otro banco desde su portátil.

No obstante, Daniel Pérez insiste en que aunque sea víctima de un hackeo, su entidad bancaria no debería aprobar esa transferencia sin su autorización, por lo que ha denunciado en el juzgado a su entidad con objeto de recuperar el dinero. Además, asegura que la decisión de llevar a los tribunales estos hechos le trae por la calle de la amargura ante los trámites que tiene que realizar y los gastos que debe afrontar para defender su causa, tales como la minuta del abogado, la contratación de un perito informático hasta incluso gastos en un notario.

"No entiendo cómo mi banco ha podido permitir que salga esa cantidad de dinero sin que haya dado mi permiso y sin que ni siquiera me haya consultado. Jamás he realizado una transferencia internacional y creo que se tiene que hacer responsable de esta estafa y de reingresar el dinero en mi cuenta", añadiendo que se trata de un duro varapalo para los intereses del establecimiento "y más ahora con los malos tiempos que corren para todos los negocios", lamenta Daniel Pérez.