Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana señala que la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso del Ayuntamiento contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad ha sido presentado por el alcalde, José María Román, "como si fuera un hito judicial de grandes consecuencias para Chiclana cuando lo que ha acontecido es una mera formalidad rutinaria y esperada. Existían razones para dudar de la admisión, pero, en nuestra opinión, tenía casi todas las papeletas de ser admitido como ha sucedido".

En este sentido, asegura que los recursos de casación contra los planes urbanísticos, hasta la fecha, suelen ser aceptados por presunción legal. "Así lo dispone el artículo 88.3.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: 'Se presumirá que existe interés casacional objetivo: c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general'. Es decir, legalmente hablando, se da por hecho que al tratarse el PGOU de una disposición de carácter general se tiene que admitir a trámite salvo en casos muy excepcionales", explica.

Además, el colectivo ecologistas hace referencia a la rueda de prensa el regidor chiclanero, "en la que reiteró taxativamente que el Tribunal Supremo (TS) ha dejado muy claro que Chiclana tiene Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). No es cierto. El TS no entra a conocer el expediente administrativo del PGOU, ni siquiera las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, por lo tanto, no puede hacer semejante afirmación. Más aún, este tipo de declaración sería impropia de un auto de admisión. Aceptado el recurso, el TS simplemente procede a establecer el objeto del debate en función de lo pedido por el Ayuntamiento sin hacer ninguna consideración sobre los hechos ni sobre el fondo, ni siquiera sobre el caso concreto de Chiclana".

En cuanto a la respuesta esperada del TS, expresa que "como bien saben los asesores jurídicos municipales, ya sentenció el TSJA y, en opinión de Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana, es que no es posible hacer lo que ha hecho el Ayuntamiento de Chiclana, que no ha sido otra cosa que realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para, a última hora, cambiarle el nombre por EAE. Y salvo modificación de la legislación básica estatal, de la legislación europea y de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, la sentencia del TS implicará la firmeza de la sentencia de anulación del PGOU".

Considera que "la millonada que se ha gastado y se va a gastar el Ayuntamiento de Chiclana, contratando a un bufete de abogados de primera línea nacional, amén de otros gastos, ha sido simplemente para que el TS admitiera a trámite el recurso y así seguir manteniendo la vigencia del PGOU unos dos años más hasta que dicte sentencia firme".

Además, manifiesta que el alcalde acusa a Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana por decir que 'Chiclana no tiene Evaluación Ambiental Estratégica'. Pero lo importante es que quien ha dicho eso ha sido el TSJA en varias sentencias. Esto es lo relevante, lo crucial. No creemos que Román ose decir o insinuar que el TSJA ha dicho una media verdad al sentenciar que Chiclana no tiene la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica".

Por otro lado, Toniza afirma estar totalmente de acuerdo con el alcalde "cuando confirma con rotundidad que es 'completamente falso decir que el Plan General está anulado'. Y, además, le pedimos que diga quiénes son los que han aireado esa grave mentira. No sabemos de ningún grupo político o asociación que lo haya hecho".

Con todo ello, el colectivo ecologista afirma que, tras anular el TSJA el PGOU de Chiclana "en ocho sentencias -dos de ellas a recursos ecologistas-, el actual PGOU no ofrece seguridad jurídica para llevar a cabo los grandes proyectos de los que habla el alcalde: Plan Parcial Carboneros-San Jaime, Plan Parcial Coto San José, Plan Especial de Sancti Petri, Plan Especial Laguna de la Paja, Proyecto de Urbanización Pinar del Edén… No es momento de entrar en detalles, pero los promotores de esos instrumentos de desarrollo saben o deberían saber que, mientras siga en vigor este PGOU anulado por el TSJA, no existe cobertura legal urbanística suficiente para ejecutar con garantías esos proyectos".

Añade que "sin embargo el gran proyecto Urbanístico de Chiclana por razones sociales, económicas, medioambientales y de justicia, la regularización del extrarradio, la dotación de servicios básicos a miles de personas, podría perfectamente estar ejecutándose desde hace años pero está sustancialmente parado de manera incomprensible".