Detenidas tres mujeres por robar en varios establecimientos de Chiclana

Chocolatinas, bombones, caramelos, chicles, pastas de dientes, auriculares, entre otros muchos productos, componían un botín valorado en 1.600 euros, que escondían tres mujeres en un vehículo y que el pasado miércoles fueron detenidas por la Policía Local de Chiclana, como presuntas autoras de varios robos en locales comerciales de la ciudad.

El detonante que derivó en el arresto fue una llamada en la tarde de ese día desde el establecimiento ALDI, en la que se denunciaba que tres mujeres estaban intentando sustraer productos.

De inmediato, una patrulla acudió al lugar de los hechos, donde interceptaron a estas con artículos valorados en 475 euros. Según explican fuentes policiales, tras abandonar el lugar de los hechos, los agentes comprobaron que en el vehículo en el que se habían trasladado hasta el supermercado transportaban una cantidad considerable de mercancía, valorada en 1.600 euros.

A raíz de esto, se realizó una investigación que determinó que las mujeres habían cometido robos en varios establecimientos de la localidad, cuyos propietarios fueron avisados individualmente.

Todo el material intervenido quedó a disposición, pendiente de las denuncias correspondientes, en el cuartel de la Guardia Civil.