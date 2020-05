Desescalada en Chiclana: El PP culpa al equipo de gobierno de que las playas no abran este lunes

El Partido Popular lamenta que "la falta de trabajo y de previsión del alcalde, José María Román, y su equipo de gobierno vaya a pasar factura al empleo y a las empresas locales". En este sentido, la portavoz popular, Ascensión Hita, destaca que "desde el PP, en la primera sesión del comité de seguimiento de la Covid-19 a la que asistimos, el 16 de abril, hace casi mes y medio, propusimos que se preparara una plan extraordinario para las playas".

Hita manifiesta que "creíamos que con la crisis generada por la situación en muchos sectores, como el turismo, que es uno de los que crea más empleo en la ciudad, no solo por los hoteles, sino por otras empresas relacionadas como las dedicadas a la náutica, las agencias de viajes, tiendas de souvenirs, la hostelería, etcétera, era necesario trabajar con previsión".

Asimismo, la formación popular subraya que "entonces pedimos un plan de playas extraordinario que contemplara varios escenarios, porque era una manera de adelantarnos y trabajar con previsión y planificación. Pero el alcalde dijo que era muy pronto y que iba a esperar a que el gobierno central diera unas directrices". Según la responsable local del PP, "la situación actual es que esa decisión de que había que esperar y dejarse llevar por las ocurrencias, improvisaciones y rectificaciones del Gobierno central ha llevado a que mañana, 25 de mayo, día que podrían abrir las playas como ocurre en El Puerto y San Fernando, aquí nos encontramos con que los chiclaneros no podremos ir a la playa".

En este contexto, Hita afirma que "ahora es cuando mayor seguridad hay para los chiclaneros, porque aún no se permiten los desplazamientos entre provincias. Pero Román parece que cuando piensa en la playa solo lo hace pensando en los turistas". La situación en la que se encuentra ahora Chiclana responde, a juicio de la presidenta del PP, a que "Román se ha confiado y pensaba que hasta la fase 3, es decir, el 8 de junio, no podríamos abrir las playas al baño. Ahora se encuentra que ante el cambio de opinión del Gobierno de Pedro Sánchez ve que no ha hecho su trabajo a tiempo y que no tiene el Plan de Contingencia que exige la Junta de Andalucía desde el 11 de mayo".

Por todo ello, la política popular incide en que "Román ha preferido esperar, no trabajar y ahora la ciudadanía de Chiclana ve cómo no podrá disfrutar de sus playas desde mañana por su falta de trabajo". Así, destaca que "aquí no vale echar la culpa a la Junta de Andalucía, porque desde el 11 de mayo lleva pidiendo el Plan de Contingencia. El retraso de la apertura de las playas supone un nuevo revés para las empresas y la generación de empleo, pues desde mañana mismo se podrían estar prestando servicios que se verán afectados. Son oportunidades perdidas para las empresas locales por la falta de previsión del alcalde".

Finalmente, en relación también con el empleo y la actividad económica, Ascensión Hita concluye que "el pacto de PSOE y Unidas Podemos con Bildu, los proetarras, que quiere derogar la reforma laboral del PP va a ser otro mazazo para las empresas chiclaneras y la economía de España, algo que piensan los propios empresarios, que han roto las negociaciones con el Gobierno central. A nivel local también se han manifestado en contra los empresarios, algo que compartimos desde el PP de Chiclana".