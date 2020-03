La Policía interpone 215 denuncias en diez días por incumplir el Estado de Alarma

La Policía Local de Chiclana ha interpuesto un total de 215 denuncias desde que entrase en vigor el Real Decreto de Estado de Alarma el pasado 15 de marzo, lo que supone una media de 21 denuncias diarias. En este sentido, dichas denuncias han sido interpuestas por desobedecer el Real Decreto por parte de personas que han transitado por la vía pública fuera de las excepciones que contempla la referida norma en relación a las restricciones de la libertad deambulatoria.

De esta forma, indicar que la amplia mayoría de las denuncias interpuestas han sido a personas que han transitado a pie por las calles de la ciudad y que no han justificado sus salidas a la calle para casos excepcionales como trabajar, la adquisición de alimentos o medicamentos u otras excepciones que contempla el Real Decreto de Estado de Alarma. No obstante, también se ha procedido a la interposición de denuncias por incumplir la norma en cuanto al tránsito de personas en vehículos particulares. “La gran mayoría de las denuncias han sido por pasear, correr o andar por la calle, aunque también se han producido casos de grupos de personas que han circulado en coches o personas que individualmente lo han hecho sin cumplir el Real Decreto”, indica el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera.

Hay que indicar que desde la Policía Local se ha efectuado distintos controles de vehículos en diferentes puntos del término municipal, entre ellos, las carreteras de La Barrosa y la avenida de la Diputación (en su confluencia en la rotonda del Salmorejo), en la rotonda de acceso a la carretera del Pinar de los Franceses en la Avenida del Mueble o en la carretera de Las Lagunas, concretamente en las intersecciones de la N-340 y del Caño de Juan Cebada. “En todos estos controles se ha ido identificando a los conductores y se ha podido comprobar que, en la mayoría de los casos, se trataba de personas que han acudido a sus parcelas para atender a sus animales domésticos, entre ellos, personas de otras poblaciones como San Fernando y Cádiz, así como militares y sanitarios de regreso de su jornada laboral”, aclara el delegado de Policía Local, quien ha reiterado que, “pese a los bulos e informaciones que se lanzan en las redes sociales, no estamos encontrando personas procedentes de otras poblaciones o comunidades autónomas con destino a segundas residencias”.

Por otro lado, indicar que en estos diez primeros días de aplicación del Real Decreto de Estado de Alarma se han interpuesto dos denuncias a establecimientos hosteleros de la ciudad por su apertura al público. “Como bien sabemos, desde el pasado domingo 15 solo pueden abrir sus puertas establecimientos de primera necesidad como supermercados, el Mercado de Abastos, farmacias, gasolineras y estancos, estando prohibidos otros como comercios y locales de hostelería”, recuerda Vera, quien añade que “precisamente dos establecimientos hosteleros han incumplido la norma y han sido sancionados por ello”.

Finalmente, indicar que en estos diez días se han producido dos detenciones a ciudadanos que no solo no han cumplido con lo establecido en el Real Decreto de Estado de Alarma, sino que, además, han actuado de forma reiterada e, incluso, atentando contra la autoridad. En este sentido, la primera detención se produjo el domingo 15 de marzo cuando un individuo agredió a uno de los agentes de la Policía Local tras toserle en la cara y la segunda detención sucedió en la jornada de ayer martes a una persona que incumplió reiteradamente la prohibición de salir a la calle y no quiso identificarse ante los agentes, oponiendo gran resistencia durante su detención.

“Aunque el número de denuncias es elevado en estos primeros diez días desde que entró en vigor del Real Decreto de Estado de Alarma, lo cierto es que, poco a poco, se está reduciendo el número de infracciones y, por tanto, el de denuncias”, expresa el delegado de Policía Local, quien recuerda que “no se puede salir a la calle, salvo para casos excepcionales como comprar productos de primera necesidad, ir a trabajar o acudir a los centros sanitarios”.