La Delegación de Atención Vecinal destina 83.000 euros a colectivos de Chiclana

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de subvenciones en materia de Atención Vecinal correspondiente al ejercicio 2025 entre las distintas asociaciones que trabajan en esta materia en la localidad. Así lo anunció la responsable del área, María Ángeles Martínez Rico, quien agradeció la gran labor realizada por estos colectivos en las diferentes barriadas y zonas del municipio. Hay que recordar que estas ayudas suponen una inversión de 83.000 euros, que se dividen en cuatro líneas y que están destinadas al mantenimiento y funcionamiento de locales sociales, actividades culturales, festivas y deportivas, acciones formativas y equipamientos de sedes vecinales.

Así pues, una vez valorados todos los proyectos, se estimó que, en la primera de las líneas, que destina 37.000 euros para el mantenimiento y funcionamiento de locales sociales y/o centros de barrios de asociaciones de vecinos, las beneficiadas sean las asociaciones de vecinos Amigos de Blas Infante, Nuestra Señora de Fuensanta, Poeta García Gutiérrez, Ermita Santa Ana, Los Zalgaones, Virgen del Carmen Trovador, Jardines de las Juergas, San José del Arenal, Recreo San Pedro, Esperanza del Marquesado, Federico García Lorca, Poeta Rafael Alberti, El Carrascal, La Paz, Fernando Quiñones, Antonio Machado y Los Balcones.

La segunda línea se reserva a actividades culturales, festivas y deportivas de asociaciones de vecinos y cuenta con una partida de 30.000 euros. Las entidades que recibirán estas ayudas son Amigos de Blas Infante, Nuestra Señora de Fuensanta, Poeta García Gutiérrez, Ermita Santa Ana, Los Zalgaones, Jardines de las Juergas, Esperanza del Marquesado, Federico García Lorca, Poeta Rafael Alberti, El Carrascal, La Paz, Fernando Quiñones, Antonio Machado y Los Balcones.

La tercera línea se refiere al mantenimiento y funcionamiento de sedes sociales y proyectos culturales para actividades dirigidas a entidades afiliadas sin subvención o para de tipo formativas e informativas de las federaciones de asociaciones de vecinos, para lo que se han consignado 8.000 euros, que recibirá la Federación Vecinal Chiclana Norte.

La última de las líneas es la que contempla las ayudas para equipamientos de las sedes sociales y dispone de una partida presupuestaria de 8.300 euros. Los colectivos beneficiados son Amigos de Blas Infante, Nuestra Señora de Fuensanta, Poeta García Gutiérrez, Ermita Santa Ana, Los Zalgaones, Jardines de las Juergas, Esperanza del Marquesado, Federico García Lorca, Poeta Rafael Alberti, El Carrascal, La Paz, Fernando Quiñones, Antonio Machado, Los Balcones y la Federación Chiclana Norte.

“Con estas ayudas, este Gobierno municipal muestra una vez más la apuesta que hacemos por fomentar el asociacionismo en Chiclana, declaró la delegada, incidiendo en que “somos conscientes de la importancia de este tejido en la ciudad, ya que, en definitiva, los vecinos son los verdaderos protagonistas de las barriadas y los que conocen sus problemas y demandas”.