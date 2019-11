Nueva formación para comerciantes sobre la venta a través de internet

El delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, el gerente del CEEI Bahía de Cádiz, Miguel Sánchez Cossio, y la representante de la Plataforma Vive Chiclana, Irene Román, han presentado el curso de ‘Venta On line para Comerciantes’, que desde el Ayuntamiento y CEEI Bahía de Cádiz ponen en marcha durante los meses de noviembre y diciembre. El curso se desarrollará los días 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre y 2, 4, 10, 11 y 12 de diciembre, de 15:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del CEEI Bahía de Cádiz, sitas en la Urbanización Conjunto Residencial La Soledad, número 5.

Así pues, el curso tiene un total de 20 horas de duración, que se dividen en 10 temáticas de dos horas cada una. En concreto las temáticas a abordar son ‘La tienda on line, una nueva herramienta de venta’, ‘Cómo atraer clientes al negocio local con Google Business’, ‘¿Cómo escoger una tienda on line? Prestashop, woocommerce y otras alternativas’, ‘Formas de pago para tiendas on line’, marketing para comerciantes con tienda on line’, ‘Iniciación a las redes sociales para tiendas on line’, ‘Youtube como herramienta de atracción de clientes’, ‘Instagram como herramienta de atracción de clientes’, ‘Facebook como herramienta de atracción de clientes’ y ‘Tus empleados y la tienda on line. Día a día de la venta on line’.

Las personas interesadas en participar en este curso pueden solicitarlo en la Delegación Municipal de Fomento. En este sentido, indicar que el curso es completamente gratuito, aunque el número de plazas está limitado a 40.

A este respecto, el delegado municipal de Fomento ha destacado que “en los últimos años vemos cómo la venta de productos por internet ha crecido de forma espectacular, hasta el punto de que gran parte de la población adquiere buena parte de sus compras on line”. “Aunque seguimos defendiendo la compra en los establecimientos físicos de nuestra ciudad, también somos conscientes de que es muy importante que nuestros comerciantes amplíen su mercado más allá de la venta en sus establecimientos, por lo que es fundamental una buena formación de cara al mayor éxito posible en esta aventura de vender a través de internet”, ha expresado Adrián Sánchez, quien ha animado a los comerciantes de Chiclana a participar en este curso.

Por su parte, Miguel Sánchez Cossio ha destacado que “seguimos aportando nuestro granito de arena para tratar de mejorar la vida del empresario local”. “Los comercios tradicionalmente han tenido menos posibilidad de formación, pero nuestro esfuerzo es aportar esa formación a los propios comerciantes locales, con el objetivo de que puedan competir en igualdad de oportunidades respecto a esas grandes plataformas”, ha expresado el gerente del CEEI Bahía de Cádiz.

Finalmente, Irene Román ha agradecido al Ayuntamiento y al CEEI Bahía de Cádiz que “podamos tener esta oportunidad de formación, así como de innovar e ir creciendo”. “Desde la Plataforma Vive Chiclana animamos a nuestros compañeros a que asistan, hasta el punto de que el curso tenga que repetirse ante el alto número de participantes”, ha concluido.