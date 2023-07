La cultura vuelve a tomar desde este sábado los parques con la tercera edición del festival ‘Chiclana al Natural’

El parque Huerta del Rosario da el pistoletazo de salida este sábado, 15 de julio, a la tercera edición del festival cultural en los parques ‘Chiclana al Natural’, una iniciativa en la que las delegaciones municipales de Cultura y Medio Ambiente vuelven encontrarse para presentar una variada oferta de ocio con el doble objetivo de poner en valor el gran potencial con el que cuenta el tejido artístico de Chiclana, así como la riqueza natural y el valor como espacio de encuentro para la ciudadanía de los parques públicos, en este caso en Santa Ana y Huerta del Rosario.

El festival, que forma parte de la amplia programación de verano que se ha proyectado desde el Ayuntamiento de Chiclana, se desarrollará los fines de semana de julio y agosto, así como el primer fin de semana de septiembre, ofreciendo una programación para todos los públicos en la que no faltará el teatro, la música o el flamenco o los espectáculos infantiles. Además, en este ocasión el festival contará con la participación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que expondrá paneles informativos de su labor en cada una de las acciones culturales.

El ciclo ‘Chiclana al Natural’ fue presentado este miércoles en el parque de Santa Ana por el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y la delegada de Cultura y Cooperación Internacional, Susana Rivas, que estuvieron acompañados por el promotor del festival, Gari León, la representante de la APDHA, María Bordons, y un variado elenco de artistas y grupos que participarán en el evento. Roberto Palmero señaló que “Chiclana al Natural se ha consolidado como una de la citas importantes del verano en nuestra ciudad. Un festival en el que volvemos a traer a los parques una variada representación de las diferentes disciplinas artísticas que se desarrollan en Chiclana con el objetivo de acercar la cultura a los barrios de una manera totalmente gratuita”.

Susana Rivas, por su parte, puso de relevancia “la gran demanda que ha existido en el ámbito artístico de Chiclana para formar parte de la programación del festival, pero este año empezamos un poco más tarde debido a las recientes elecciones y a la formación del nuevo Gobierno. No hemos podido dar cabida todas las personas que querían formar parte de Chiclana al Natural, pero lo tenemos en cuenta de cara a futuras ediciones”. Gari León, por último, destacó que “este año como novedad queremos dar cabida en el festival a la labor que se desarrolla desde el ámbito de los derechos humanos y contaremos con la colaboración de la APDHA. Los derechos humanos hay que reivindicarlos siempre y más en el momento que estamos viviendo actualmente, no basta con que estén recogidos en papel, sino que debemos hacerlos visibles porque si no, se pierden”.