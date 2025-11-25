La Cuadrilla de Costaleros del Medinaceli de Chiclana organiza un ensayo solidario destinado a los mayores

El delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz; el miembro de la Cuadrilla de Costaleros del Medinaceli, José Antonio Terrero; el vicepresidente de la Asociación Salvemos la Ilusión, José Luis Sancho; y el integrante de la Agrupación Musical Sagrada Resurrección, Daniel Pinto, presentaron hoy el Ensayo Solidario, que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre, a partir de las 20.00 horas. Tendrá salida en el monumento a la Solidaridad, sito entre la calle La Plaza y la plaza de Las Bodegas, y recorrerá las calles del centro de la ciudad. Todo ello con el objetivo de recabar el mayor número de regalos para las personas mayores de Chiclana.

“El año pasado se celebró su primera edición con la incertidumbre de cómo iba a salir, aunque con el objetivo claro de atender a las personas mayores, al margen de todo lo que hace la Asociación de Reyes Magos, comentó Fede Díaz, quien agregó que “si estamos aquí de nuevo, es precisamente por el éxito del pasado año, cuando la gente de Chiclana se volcó”.

Por su parte, José Luis Sancho agradeció a la Cuadrilla de Costaleros del Medinaceli y a la Agrupación Musical Sagrada Resurrección su colaboración, para apuntar posteriormente que “las personas mayores siempre han estado ahí para nosotros y lo menos que podemos hacer es ayudarles ahora”.

Asimismo, José Antonio Terrero indicó que “es el segundo año y ya venimos con una base muy fuerte. Queremos hacer ver que no solo estamos para la Semana Santa, sino que queremos ayudar siempre a todas las entidades sociales que lo necesiten”.

Finalmente, Daniel Pinto destacó que “es un orgullo poder tocar en nuestra ciudad y más para esta causa. Estamos muy felices y siempre vamos a aportar todo lo que podemos, más cuando se trata de eventos solidario”.