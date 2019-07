Un poco de teatro

Cuando escribo estas líneas todavía no se sabe qué habrá ocurrido con la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España, aunque me veo tentado a denunciar a nuestros políticos por intrusismo profesional.

Pero las diferencias entre su forma de actuar y la propia de la verdadera gente de teatro son varias e importantes. Los de la farándula solemos respetar al público, que, después de todo es el que nos paga y nos aplaude o no; en cambio a mi me ha parecido que los actores políticos no tienen muy en cuenta lo que opine su audiencia, más bien van a su aire y, no es que usen la cuarte pared, sino que levantan un espeso muro de hormigón entre ellos y la plebe. Nosotros sólo sobreactuamos de vez en cuando y, cuando lo hacemos, nos cae una pita de mil pares de demonios, o el público se levanta y se va a cenar a su casa; en el espectáculo de la investidura tengo la impresión de que se sobreactuaba permanentemente llegando en algunos casos a modos bufonescos, y aquí me parece inevitable mencionar, como caso extremo, al tenor cómico Albert Ribera, ese deslenguado y procaz comicastro, émulo destacado de los viejos actores cómicos de la revista de mallas remendadas.

Y eso que a mi ese tipo de revista siempre me pareció muy interesante, un sitio en el que se aprendían bastantes cosas, apreciación en la que solía coincidir con mi amigo Jordi Grau, por ejemplo. La capacidad de empatía con el público de vedetes y graciosos era admirable; sobre todo con los viejecitos verdes de la primera fila. La desfachatez de los actores y actrices de revista era formidable. Uno de los espectáculos que voy a recordar toda mi vida fue una “Corte de Faraón” puesta en escena a base de vestuario de forro brillante y pelucas de guardarropía, no sé si en La latina o en el Lara. El intercambio de letrillas entre las viudas de Babilonia, rollizas damas en picardías negro, y el respetable era algo fuera de lo común. Posteriormente se hizo una película a todo lujo con esta famosa zarzuela y no le llegaba a los talones a la versión que menciono y alabo.

Sucede que el mejor espectáculo no tiene por qué ser el más “espectacular”. Sin embargo vivimos un tiempo en que las llamativas y vacuas puestas en escena atraen al público como la miel a las moscas; se organizan expediciones a la capital para asistir el refrito Disney de turno y los expedicionarios creen que han ido al teatro, lo que no deja de ser asombroso. Nada se puede reprochar a este público, que asiste a esos engendros, lo mismo que adquiere una mágica crema para adelgazar sin hacer ejercicio, o se zampa los bollos industriales en la creencia de sus anunciadas virtudes nutricionales, en lugar de saborear el tradicional bocadillo de chorizo con pan artesanal. Manda el mercado, y esto no es ninguna novedad.En Chiclana hay bastantes teatreros; más que público teatral, si te descuidas. Funcionamos y seguimos con fe de militantes, no nos parte un rayo. El decano es el nunca bastante alabado “Taetro”, que lleva muchos (no recuerdo cuántos) años convocando su certamen de mínimos “Rafael Guerrero”. Incluso consiguen publicar el correspondiente libro año tras año e interpretan con unos recursos básicos las obras premiadas. ¡Chapeau! Y no sólo ellos, porque “Teatrín” hace teatro para niños bastante divertido, y ése es un género de gran importancia, ya que en la edad infantil es cuando se fragua, o no, el futuro público teatral. No voy a referirme al valor pedagógico del arte dramático, porque suele distorsionarse y se confunde con lo adoctrinador. El goce del espectador me parece más que suficiente, sin necesidad de impartir doctrina ni de moralizar. El teatro es un valor en sí.

No quiero olvidarme de nadie, considérense aludidos todos los guerrilleros locales del drama, pero con “La Furtiva” de Carlos Laínez y Mili Lora se abrió aquí el melón de un teatro nada convencional, pletórico de imaginación y colmado de ingenio. Su “Taller la Bodega” es un cono de difusión cultural y artística de gran calidad. He trabajado con ellos y lo he disfrutado mucho. Ayer mismo presentamos allí nuestro “Llanto del Pirata”, un trabajo colectivo de “La Idea” interpretado por el gran Antonio Pantoja, pero arropado por Antonio Ávila, Marga Delgado, Jimmy Cobeña, Félix en la parte de la imagen, y por los dos incurables entusiastas más arriba mencionados. Seguimos en agosto.

Hay muchos más: Antonio Estrada es un histórico del teatro chiclanero, que se ha esforzado durante años en hacerlo y enseñarlo. Me cuenta que está al borde de la jubilación y yo le deseo que la disfrute a mi manera: sin dejar del todo la farándula, que es gran parte de nuestra vida. Y Pepa de España, mi vecina, cultivadora de formas populares de este arte. Un abrazo para todos ellos.