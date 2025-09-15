La criminalidad desciende en Chiclana en más de un 8% en el primer semestre de 2025

Las infracciones penales registradas en Chiclana han descendido un 8,1 por ciento en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 2.041 en los primeros seis meses del pasado año a 1.875 entre enero y junio de 2025. Así se refleja en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, que ofrece datos de delitos en los que han intervenido los distintos cuerpos de seguridad del Estado en cada uno de los municipios, provincias y comunidades autónomas de España.

En este sentido, el delegado municipal de Policía Local, Jose Vera, comparó los datos de tipología penal, destacando el descenso de los casos de criminalidad convencional (homicidios, delitos graves de lesiones, delitos contra la libertad sexual, robos, tráfico de drogas…) en un 7 por ciento, pasando de 1.413 a 1.519. Asimismo, en relación a la cibercriminalidad, la disminución es de un 11,5 por ciento, pasando de 522 a 462. “Es significativo el descenso del número de delitos contra la libertad sexual en un 31 por ciento, así como en relación al tráfico de drogas en un 40 por ciento”, comentó, para resaltar la “magnífica labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad en esta materia”.

Precisamente, por estos datos, el delegado dijo lamentar que el Partido Popular “utilice a una noble institución como es la Guardia Civil para uso partidista, para hacerle la campaña a la señora Hita, más preocupada siempre en la política que se hace desde Sevilla y no en Chiclana”. Además, el edil recordó que “ya utilizó a la Guardia Civil para llevar tres propuestas a Pleno. Campaña se puede y se debe hacer, pero también podría esperar a que se convoquen elecciones y entonces ya valoraremos la nula gestión de Moreno Bonilla para con Chiclana. Porque lo que no se puede hacer es mentir y falsear la verdad”.

Jose Vera continuó diciendo que “dato mata a relato, y el falso relato de la inseguridad se contradice con los datos objetivos. Baja el índice de criminalidad y eso es una realidad, estando un tercio por debajo del índice provincial y regional” e hizo hincapié en que “no somos conformistas. De ahí que sigamos mejorando en medios humanos y materiales”, con medidas, recordó, “como el nuevo cuartel de la Guardia Civil, que supone una inversión de 11 millones de euros y será un referente nacional; un comandante al frente el acuartelamiento de Chiclana, 21 nuevos agentes de Policía Local, cinco agentes más que se incorporan por movilidad, promociones internas que establecen una buena estructura de mando y un borrador de presupuesto para 2026 que incluye más medios humanos y materiales en materia de seguridad”.

Por todo ello, apuntó: “Exigimos a la oposición que deje de utilizar partidistamente a una noble institución como la Guardia Civil y se aleje del falso relato de la inseguridad”, para agregar que, “aunque los datos son mejores, no son triunfalistas y seguiremos invirtiendo y trabajando para mejorarlos. Esa es nuestra tarea y nuestra obligación”.