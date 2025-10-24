El CRA Salinas de Chiclana acoge un despesque con motivo de la Semana del Pescado de Estero

El Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana ha acogió hoy el despesque con motivo de la Semana del Pescado de Estero, una actividad que estuvo presidida y en la que participó el alcalde de la ciudad, José María Román. También contó con la presencia de miembros del gobierno municipal, así como con representantes del tejido social, empresarial y cultural del municipio.

El alcalde explicó que el objetivo de esta iniciativa es dar a conocer los esteros, las salinas, los despesques y el pescado de estero, “un producto de mucha calidad que se cría en estos espacios, que ofrecen muchas posibilidades y un amplio abanico de actividades”.

Hay que recordar que, en la jornada de mañana, a las 12.00 horas en la Plaza de las Bodegas, se hará entrega de la Dorada de Oro, que este año recaerá en la persona de Paco Flor. Una vez entregado este reconocimiento, se continuará con la degustación de pescado de estero en esta misma ubicación.