En este sentido, ha detallado que un concejal no liberado percibirá una asignación de 300 euros por pleno ordinario , 150 euros por pleno extraordinario, 150 euros por comisión informativa, 150 por comisión especial de cuentas y 150 por junta de portavoces. “Lo que se ha hecho es distribuir el dinero que se cobraba de una sola vez, fuera o no al órgano colegiado, entre cada uno de dichos órganos”, ha indicado la portavoz del gobierno, quien ha criticado que “las acusaciones vertidas por el señor Núñez simplemente perjudica a la clase política que ejerce su labor dignamente, así como que confunde a la ciudadanía”.

Finalmente, en relación a las asignaciones a los concejales no liberados, tanto del gobierno local como de la oposición, Verdier ha manifestdo que hay un informe reiterado de Intervención de 10 de diciembre de 2018, que decía “que lo que hasta ahora se hacía no se ajustaba a la normativa vigente . Por ello, se propone al pleno que las asignaciones sean atendiendo a la asistencia efectiva a los órganos colegiados ”.

Sobre las asignaciones previstas para los concejales de la oposición “y que para el señor Núñez suponen un desprecio absoluto”, Cándida Verdier ha explicado que “a todos los grupos municipales del Ayuntamiento, es decir, los del gobierno y los de la oposición, se les ha dotado perfectamente , ya que cuentan con una oficina, material de oficina, ordenador, teléfono fijo y teléfono móvil para los portavoces”. “La única diferencia respecto a años atrás es que la contratación de los auxiliares administrativos de cada grupo municipal no será directamente por parte del alcalde , sino que se dotará a cada grupo de partida presupuestaria para la contratación de dicho personal”, ha indicado la portavoz del gobierno, quien ha subrayado que “n o tiene lógica que el alcalde contrate como cargo de confianza a personas que no son de su confianza, tal y como sucedió con el actual portavoz de Podemos, que acudió a un debate con el alcalde siendo personal contratado por el propio regidor chiclanero para ejercer de auxiliar administrativo del grupo Por Chiclana Sí Se Puede ”.

Verdier: “No voy a cobrar de dos administraciones como pretende hacer confundir Núñez”

La portavoz socialista Cándida Verdider salió al paso de las declaraciones del edil de la formación popular popular Andrés Núñez, quien aseguró que aunque se haya anunciado que el alcalde, José María Román, y Verdier van a cobrar por la Diputación y por el Senado respectivamente “lo cierto es que el próximo pleno aprobará que cobren por el Ayuntamiento”.

En relación a esta posible ilegalidad sobre una supuesta doble nómina como segunda teniente de alcalde y senadora, Cándida Verdier ha aclarado que “yo no voy a cometer ninguna ilegalidad, ya que no voy a cobrar de dos administraciones como pretende hacer confundir el señor Núñez”.

En este sentido, la portavoz del gobierno municipal ha mostrado a la prensa la comunicación de baja ante la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 20 de mayo de 2019; “es decir, un día antes de tomar posesión como senadora en las Cortes Generales. Por tanto, desde el pasado 20 de mayo no estoy liberada en el Ayuntamiento y, por tanto, no estoy cobrando ningún sueldo como concejala liberada”, ha recalcado Verdier, quien ha añadido que “es cierto que se ha creado la plaza de segunda teniente de alcalde y se le asigna una cantidad económica, pero hay que reseñar que dicha cantidad no se va a cubrir, es decir, no voy a cobrarla”. De esta manera, Verdier ha expresado que “esta falta de la verdad del señor Andrés Núñez hace que la gente se desafecte de la política”, ha lamentado.