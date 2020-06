Verdier lamenta la dejadez de la Junta en la atención a los más necesitados

La portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la concejala del Partido Popular Ana Bertón, “ante la cantidad de mentiras que día tras días siguen vertiendo sobre la población. Es inaudito y vergonzoso lo que los populares de Chiclana vienen haciendo en los últimos días, solo para salvar la cara de Ascensión Hita ante la metedura de pata que tuvo el pasado viernes, hablando de la supuesta mala gestión de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento. Ahora quieren limpiar esa imagen y siguen engañando y mintiendo a la ciudadanía de la peor manera posible, usando a los más vulnerables, a los niños”.

“Desgraciadamente, desde que se decretara el Estado de Alarma, hemos sido testigos de la deslealtad política con los ayuntamientos y de la dejadez de la Junta de Andalucía ante muchos aspectos relevantes para las personas que más lo están necesitando. Uno de esos aspectos ha sido el hecho de dejar en la estacada a los niños que tienen beca comedor y que en Chiclana ascienden a 125. Hasta en dos ocasiones le hemos reclamado a la Junta de Andalucía que atienda a estos menores y, ante la falta de respuesta, es el Ayuntamiento quien, con medios propios, hace frente a este gestión para que estos menores sean atendidos y así se está haciendo desde hoy en el hotel Fuentemar y no precisamente ni por la ayuda ni la gestión del Partido Popular”, ha manifestado Cándida Verdier.

Además, ha recordado que los 300.000 euros de los que habla Ana Bertón no proceden de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno de España. “Bertón o no sabe entender los decretos ley o directamente no los quiere entender, porque esos casi 300.000 euros de los que habla fueron concedidos por el Gobierno de España, según el Real Decreto Ley de 17 de marzo, por el que se estableció un fondo social extraordinario para ayudar a las personas más vulnerables. Esos fondos procedentes del Estado han sido gestionados y repartidos por las autonomías, pero no proceden de los fondos de éstas. Es por ello que no entendemos que Ana Bertón mienta al respecto”.

“Además, si desde el PP se hubiesen preocupado un poquito más en saber el trabajo que se viene realizando en Servicios Sociales desde que se decretara el Estado de Alarma, sabrían que esos casi 300.000 euros procedentes del Gobierno de España han sido destinados de la siguiente forma: 150.737,33 euros en transferencias directas a familias, 82.652, 09 euros en la contratación de trabajadoras sociales y 58.347,36 euros en reforzar los servicios de ayuda a domicilio para las personas mayores”, ha explicado la portavoz del Gobierno, que también ha recordado que, “de haber prestado un poco más de atención, también sabría que se ha ampliado y reforzado la Delegación de Servicios Sociales desde el primer momento y, además, sabría que ha tenido que ser así para poder atender toda la demanda recibida, una demanda que ha triplicado la de los meses anteriores”.

“Ante esta falta de interés por el trabajo que se está realizando en Chiclana y que Bertón se atreve a poner en tela de juicio, está esa dejadez de la Junta en otras cuestiones como la falta de cobertura a los menores que han necesitado wifi y de los que también se ha hecho cargo el propio Ayuntamiento o el intento de irrumpir en la gestión de los ayuntamientos de Andalucía, tratándolos como niños chicos en la compra de equipamiento o en la contratación de personas para la seguridad de las playas”, ha insistido la edil.

“Desde el Ayuntamiento de Chiclana hemos puesto y estamos poniendo todos nuestros recursos, humanos y económicos, para atender a todas esas personas y familias que desde el Decreto de Estado de Alarma lo están necesitando. Está siendo un trabajo titánico y sin horarios, porque la necesidad ha sido y está siendo alta, pero estamos atendiendo a toda persona que lo precisa y así lo seguiremos haciendo”, ha incidido Cándida Verdier, asegurando que “velar por los chiclaneros es nuestro deber y más en momentos tan complicados como los que estamos pasando”.