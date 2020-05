Ante la falta de respuesta de la Junta de Andalucía en relación a la solicitud enviada por el Ayuntamiento de Chiclana, a través de su Delegación de Servicios Sociales, para dar cobertura para los 125 niños que se han quedado sin beca comedor desde el inicio del estado de alarma y el cierre de los colegios, el Ayuntamiento de Chiclana habilitará desde este próximo lunes 1 de junio el hotel escuela Fuentemar para atender a estos menores que, pese a estar becados, no pueden beneficiarse de este servicio. Así lo ha anunciado el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, quien ha lamentado que, “más de un mes después de que reclamásemos a la Junta de Andalucía dicho servicio para estos menores de familias vulnerables de Chiclana, desde la administración autonómica hemos obtenido la callada por respuesta”.

Por ello, desde la Delegación Municipal de Servicios Sociales se han puesto en contacto con las familias de estos 125 menores becados, que no forman parte del Plan SYGA y, por tanto, no pueden disfrutar del necesario servicio de comedor escolar, con el objetivo de conocer el interés de las mismas para poder recoger los menús que se elaboren en el hotel escuela Fuentemar. “De los 125 menores que no han sido atendidos por la Junta de Andalucía, 62 han accedido a la propuesta que les hemos planteado, aunque finalmente el número de menores beneficiarios de este servicio de comedor asciende a 94, ya que también incluiremos a los hermanos de los menores becados”, ha indicado Francisco José Salado.

De esta forma, los progenitores de los 94 menores que inicialmente se beneficiarán de este servicio de comedor escolar podrán recoger los menús de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 horas en las instalaciones del hotel escuela Fuentemar, indicando que en la jornada del viernes, además de lo previsto para ese día, también se recogerá el menú para la jornada del sábado. “Al igual que sucede con los menores del Plan SYGA en los tres colegios habilitados para la recogida de menús, los progenitores de los menores que han sido abandonados por la Junta de Andalucía podrán recoger sus menús en el hotel escuela Fuentemar, siempre cumpliendo con las indicaciones en cuanto a distancia de seguridad, guantes, mascarillas, etcétera…, ha explicado el delegado municipal de Servicios Sociales, quien ha recalcado que “este Ayuntamiento no podía dejar en la estacada a estos menores que la Junta de Andalucía no ha atendido, por lo que el servicio no solo se limitará al tiempo que resta de curso escolar, sino que se prolongará durante todo el verano y hasta el inicio del comedor escolar del próximo curso, por lo que podrán beneficiarse de este servicio hasta el próximo 12 de septiembre”.

Salado añade que “nuestro esfuerzo por atender a los menores de familias con menos recursos no se queda ahí, puesto que hemos solicitado a la Junta de Andalucía que los 75 niños y niñas del Plan SYGA, que actualmente sí reciben menús en los tres colegios habilitados para ello, también puedan seguir beneficiándose de este servicio durante la temporada estival”, ha comentado el edil, quien insiste en que “aún no hemos obtenido respuesta sobre esta cuestión por parte de la Junta de Andalucía”.