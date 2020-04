Coronavirus Chiclana: Emsisa concede una moratoria en el pago de los alquileres sociales

El Ayuntamiento de Chiclana ha hecho pública su decisión de conceder el aplazamiento de los alquileres sociales de viviendas del mes de abril, una medida que se aplicará sobre casi un millar de inmuebles. Así lo ha anunciado el delegado municipal de Vivienda y vicepresidente de Emsisa, Joaquín Guerrero, quien ha explicado que “es una medida que debemos tomar, puesto que en estos momentos son muchas las familias que necesitan que se apliquen estas medidas. Son momentos muy difíciles para todos a causa de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus y debemos atender a aquellas familias que más lo necesitan, haciendo este período mucho más llevadero para toda la ciudadanía”.

“Así pues, se trataría de una moratoria en el pago del mes de renta, no de una anulación de dicho pago”, ha señalado el delegado, destacando que “esta moratoria continuará durante todo lo que dure este período de Decreto de Estado de Alarma. Las personas que están acogidas a estos alquileres sociales no deberán solicitar nada ni pedir nada, puesto que será una medida que se aplicará a todas estas viviendas”. “El objetivo de esta iniciativa es el de ayudar a las familias que están sufriendo una caída en su economía y no puedan hacer frente a este pago durante este período”, ha informado el edil.

Además, aunque esta medida se aplica a las viviendas del parque municipal, aquellos inquilinos que puedan y quieran hacer frente al pago de forma normalizada pueden hacerlo. “En este caso los inquilinos deben poner en contacto con Emsisa y se les informará de cómo deben realizar dicho pago cada mes”, ha explicado el delegado, destacando que el teléfono de la empresa municipal es el 956403171, mientras que los correos electrónicos de contacto son vivienda@emsisa.chiclana.es y vivienda@chiclana.es.

Joaquín Guerrero Bey también ha explicado que “ estamos trabajando en los procedimientos para que las familias puedan hacer frente a este pago una vez que finalice este Decreto de Estado de Alarma. De esta forma, procederemos a fijar mecanismos para ajustar las rentas y estudiar cómo facturar estos pagos no satisfechos en este período, de manera prorrateada durante los siguientes meses a determinar en función de la situación económica de cada familia”.

“Nos encontramos ante una situación muy complicada. Los que antes necesitaban la ayuda de la administración, ahora la necesitan más y es por ello por lo que es una obligación para nosotros poner esta medida en marcha para las viviendas de alquiler social de Emsisa”, ha señalado del delegado, incidiendo en que “aquello que esté en nuestra mano lo pondremos en marcha para ayudar a todas las personas que así lo necesiten durante este período de Decreto de Estado de Alarma”.

Esta medida se suma a las que ya se han puesto en marcha desde la Delegación de Servicio Sociales y que van destinadas a ayudar a las familias que ahora más que nunca necesitan el respaldo del Ayuntamiento y sus delegaciones. Además, también se une a las medidas económicas que tomó el Consistorio a mediados de mes, entre las que destacan no realizar ningún corte en el suministro del agua y solicitar a Endesa esta misma medida en cuanto al suministro de luz en la ciudad. “Entre todos conseguiremos superar esta situación y salir adelante”, ha finalizado Guerrero.