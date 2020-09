Román carga contra la Junta por la falta de información sobre los datos de la pandemia en la ciudad

El alcalde de Chiclana ha mostrado su malestar por la falta de información por parte de la Junta de Andalucía en relación a la pandemia del COVID-19, nuevos contagios, brotes, zonas de mayor incidencia, etcétera… “Desde el principio hemos estado actuando desde la prudencia y desde la lealtad y nadie podrá decir que este Gobierno municipal ha estado generando polémicas, sino todo lo contrario, ya que hemos estado poniendo en marcha acciones de índole sanitaria y económica, a pesar de que lo hemos hecho sin recibir información alguna”, ha lamentado José María Román, quien ha recordado que, “durante la pandemia y el inicio del verano el número de casos activos era muy pequeño, cuestión que ha cambiado radicalmente desde el 14 de agosto, con un incremento de 5 a más de 70 casos activos, eso sí con más de doble de población”.

“Así pues, viendo cómo se disparan los contagios, me puse en contacto con la delegada territorial de Salud, Doña Isabel Paredes, para ofrecer nuestra colaboración en lo que fuese necesario, entre otras cosas, con el seguimiento y control de personas positivas para evitar que salgan de casa”, ha indicado el regidor chiclanero, quien ha añadido que “también mantuvimos una reunión el día del Pleno de agosto con el director médico del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y con la directora de los centros de salud de El Lugar y Los Gallos para poner en marcha este protocolo de seguimiento por parte de la Policía Local”. “Sin embargo, desde que me puse en contacto con la delegada territorial el 14 de agosto, seguimos sin obtener información alguna para que la Policía Local pueda controlar o supervisar a las personas con positivo”, ha criticado.

De esta forma, el alcalde de Chiclana ha aclarado que, “a día de hoy, 4 de septiembre, seguimos sin saber dónde están los focos de contagios ni nos permiten colaborar”. “¿Cómo vamos a abordar una limpieza y desinfección extraordinaria en una zona concreta si no sabemos dónde están los focos o los positivos? ¿Cómo vamos a enviar a la Policía Local para que controle una determinada zona si no sabemos qué zona es? ¿Cómo podemos tomar decisiones sobre lo que hubiese que hacer si nadie del Gobierno municipal tiene información alguna? No me pregunten si hay casos sintomáticos o asintomáticos porque simplemente no lo sabemos, al igual que tampoco sabemos si hay más casos en la playa o en la casco urbano”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “yo, como alcalde de Chiclana, tengo la misma información que cualquier ciudadano, es decir, ninguna. Solo conozco lo que publican los medios”.

“No se me puede pedir, por parte de los chiclaneros, que informe sobre dónde están los casos, porque simplemente no lo sabemos. Ni tampoco me pueden pedir que actúe donde están los casos positivos porque no sé en qué domicilio hay un positivo. No puedo mandar a la Policía Local porque no sé a dónde tengo que enviarla. No puedo hacer una desinfección especial porque no sé dónde hay un brote”, ha insistido el alcalde, quien ha mostrado su “impotencia, por no poder prestar ayuda y sumar esfuerzos”. “Estoy muy cansado de esta situación, que sigue creciendo, porque no puedo estar cruzado de brazos, simplemente por falta de información para poder actuar”, ha lamentado José María Román, quien ha finalizado añadiendo que “tan solo esperar que estas declaraciones no sean consideradas como un ataque, sino como una súplica para poder ayudar, porque queremos sumar con la Junta y que esto no vaya a mayores. Hay mucha gente que está comprometida, pero no puede ser que no podamos actuar porque no nos dejan”.