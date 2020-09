Las delegadas municipales de Salud y Educación, Pepa Vela y Esther Gómez respectivamente, han comparecido en rueda de prensa para volver a instar a la Junta de Andalucía a que, “con el objetivo de colaborar y facilitar el trabajo de las distintas delegaciones municipales, nos informe de los casos positivos que van sucediendo en Chiclana, más aún ahora que ha comenzado el curso escolar y nos hayamos enterado de dos casos en dos centros educativos por medios no oficiales”. En este sentido, Pepa Vela ha lamentado la “falta de transparencia de la Junta de Andalucía sobre este asunto, pese a que el alcalde ya lo ha solicitado en diferentes ocasiones”.

“Así, tanto el sábado como ayer martes nos enteramos de un posible caso positivo en los centros educativos La Salle y Nuestra Señora de los Remedios, cuestión que finalmente tuvimos que comprobar por nuestra cuenta, sin que la Junta de Andalucía nos traslade dicha incidencia.”, ha aclarado la delegada municipal de Salud, quien ha recalcado que “lo mismo sucede con los casos que aparecen a diario entre la población en general, ya que cada día nos enteramos por prensa del incremento del número de positivos en Chiclana, sin que la Junta de Andalucía nos facilite más información, con el objetivo de que podamos actuar en tareas de limpieza y desinfección. Son los propios vecinos los que nos trasladan las distintas incidencias para que actuemos al respecto. Pero estas incidencias son muchas menos que los datos oficiales que, a través de la prensa, facilita la Junta de Andalucía, por lo que no podemos actuar en todos los casos en los que sea necesario”, ha lamentado .

Asimismo, Vela ha incidido en que “no podemos permitir que nos enteremos de esta forma y que tengamos que confirmar preguntando a la gente, más aún cuando sí se facilita los datos a la Policía Local, pero tras firmar un documento de confidencialidad, no puede trasladar dichos datos ni siquiera a la Alcaldía. Por ello, pedimos la misma lealtad institucional que la Junta reclama en este y otros muchos asuntos y por ello es imprescindible que nos informe rápidamente para que podamos actuar, tras reforzar en las últimas semanas los trabajos de desinfección y limpieza en la vía pública y entorno de equipamientos y viviendas de casos positivos y una vez la Policía Local ha comenzado un seguimiento de los casos positivos para que estos guarden la correspondiente cuarentena”, ha insistido la responsable del área, quien ha añadido que “hablamos de salud pública y de que las distintas instituciones podamos trabajar de forma conjunta para erradicar esta pandemia”.

Añade que “es una situación ilógica que la administración más cercana a la ciudadanía, como es el Ayuntamiento, no tenga información oficial de los casos”, la criticado Pepa Vela, quien ha declarado que “solo queremos colaborar y ayudar en todo lo que esté en nuestras manos, pero parece que la Junta de Andalucía mira hacia otro lado y no ofrece la información necesaria para que podamos actuar, porque está en juego la vida de la ciudadanía”. Por otro lado, ha lamentado "la crítica situación de los centros de salud, en especial, Padre Salado que alberga toda la zona de La Banda, las largas listas de espera a las puertas de estos equipamientos sanitarios y el retraso en las citas presenciales y por teléfono o de la falta de atención a pacientes crónicos, sin olvidar que no se sustituyen las bajas, por lo que rogamos a la Junta que nos informe y podamos luchar juntos contra esta pandemia”, ha insistido.

Por su parte, la delegada municipal de Educación ha resaltado que “desde el Ayuntamiento de Chiclana estamos muy preocupados por los primeros casos positivos en los centros escolares cuando aún no se ha cumplido la primera semana del curso escolar.” “Y, sobre todo, estamos molestos porque nos vamos enterando de casos positivos entre el alumnado por rumores y mensajes en redes sociales, cuando lo lógico en estos casos es que desde la Junta de Andalucía nos notifiquen estas incidencias para poder actuar dentro de nuestras posibilidades”, ha expresado Esther Gómez, quien ha manifestado que “el pasado fin de semana con el colegio La Salle nos enteramos del caso positivo porque desde la dirección del centro se informó a las familias de que un alumno había dado positivo y que toda su clase permanecería en cuarentena. Y lo mismo ocurrió ayer cuando nos enteramos por redes sociales de un posible caso en el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, ante lo cual me puse en contacto con el director del centro, que me confirmó esta incidencia y las medidas que internamente llevarían a cabo”

Gómez ha expresado que “somos conscientes de que es una situación muy compleja y que el inicio del curso podía llevar consigo este tipo de incidencias, pero lo normal es que la Junta, que debe tener información al instante, nos traslade lo que sucede en los centros educativos de Chiclana, de forma que, dentro de nuestras posibilidades, podamos actuar”, ha comentado Gómez, quien ha aclarado que “en el CEIP Los Remedios ya podíamos haber actuado ayer mismo en las tareas de desinfección de la clase afectada de forma especial, más allá del trabajo que se lleva a cabo cada día”.