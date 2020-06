El Ayuntamiento de Chiclana recuerda que la celebración de la noche de San Juan en la playa, prevista para mañana martes, queda suspendida este año. En este sentido, indicar que esta decisión tiene como objetivo evitar citas que supongan la aglomeración de personas, circunstancia que deben seguir evitándose en la medida de lo posible. Además, esta medida se une a la suspensión del concurso de ‘Juanillos’ .

Asimismo, destaca que también se ha llevado a cabo esta medida para evitar la concentración de personas fuera del horario de los servicios de salvamento y socorrismo en las playas y, por otro lado, para que los trabajadores de los servicios de limpieza y recogida de residuos puedan desempeñar dichas labores en las mejores condiciones de seguridad posible, con el objetivo de que las playas chiclaneras puedan estar en perfecto estado de limpieza de cara a la siguiente jornada.

“No podemos olvidar que el virus sigue ahí y que debemos tomar cuantas medidas sean necesarias para evitar nuevos rebrotes, por lo que, pese a la llegada de la nueva normalidad, no podemos bajar la guardia y sí tomar las medidas oportunas de prevención y concienciación entre la ciudadanía”, expresa el delegado municipal de Policía Local y Protección Civil, José Manuel Vera, quien destaca que “contaremos con un servicio especial de vigilancia durante la noche de mañana para evitar que se lleven a cabo concentraciones no permitidas en la arena de la playa”.

Además, José Manuel Vera recuerda que esta medida “está respaldada por la propia Junta de Andalucía, que ya pidió a principios de este mes de junio que evitásemos celebrar todo tipo de ferias, fiestas o romerías durante el verano, con el objetivo de evitar aglomeraciones que pudieran suponer un repunte en el número de personas afectadas por el Covid-19, siendo una recomendación realizada por el propio consejero portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo”.

El responsable del área ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y, en especial, a los jóvenes apelando a la responsabilidad. “Confiamos en que respeten la decisión de prohibir esta fiesta y no lleven a cabo concentraciones no permitidas, puesto que se ha tomado por la seguridad de todos y porque no debemos bajar la guardia en ningún momento”. “Al igual que ha pasado con la Semana Santa o la Feria, lo primero debe ser la seguridad y la salud de las personas, por lo que hemos tomado esta decisión, que no es fácil, pero que consideramos imprescindible para evitar nuevos rebrotes”, incide