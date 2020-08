En los últimos días, una de las pacientes del Centro de Alzheimer La Aurora, en la calle Ánsar de Los Gallos, ha dado positivo en Covid-19. Esto ha llevado a la realización de las pruebas pertinentes a todo el personal y al resto de usuarios de estas instalaciones en las jornadas posteriores, confirmándose que no hay más casos en estas dependencias, por lo que se trata de un positivo aislado.

La delegada municipal de Salud, Pepa Vela ha manifestado que “desde que se decretara el estado de alarma y durante todo lo que dura la pandemia, los centros de mayores de la ciudad vienen realizando pruebas a pacientes y personal y, salvo los casos cuantificados en las primeras semanas del estado de alarma en la residencia de personas enfermas de Alzheimer Nuestra Señora de La Paz gestionado magníficamente por Afanas, no hemos tenido que lamentar más casos positivos en la ciudad en instalaciones de estas características, salvo ahora, tratándose de un positivo aislado”.

Asimismo, la edil ha admitido que es cierto que en las últimas semanas, "debido al movimiento de personas que registra nuestra ciudad, estamos viendo como el número de casos positivos ha aumentado. No obstante, las personas que han dado positivo registran síntomas leves en la mayoría de los casos y otras, por contra, son asintomáticas”, apelando a su vez "al buen hacer de la ciudadanía", a la que pide “prudencia, porque de lo que hagamos cada uno de nosotros, depende que el virus no se propague. Por ello, pido a la población y a todos los que nos visitan que mantengan la distancia de seguridad y pongan los medios necesarios para que el número de casos no continúe subiendo. Con la colaboración de todos y todas superaremos la situación en la que nos encontramos”.