"Estoy convencido de que ganaremos"

Considera que la derrota electoral en los comicios municipales de 2015 fue un varapalo que hay que olvidar, pero al mismo tiempo cree que es necesario hacer un ejercicio de autocrítica para tratar de saber qué pasó. Andrés Núñez, concejal y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidente local del partido, cuenta con amplia experiencia política tras asumir diversas responsabilidades en la etapa en la que Ernesto Marín era alcalde. Ahora llega su momento y está dispuesto a dar la cara por la formación, un reto que asume con ganas y sin miedos. Ejerce como abogado y tiene 37 años.

-Candidato a la alcaldía de Chiclana por el PP. ¿Cómo afronta esta responsabilidad?

-Con mucha ilusión. Esto es clave, diría que fundamental. Si no te ilusionas, no te mueves. Creo que hay que tener siempre esa actitud, ya sea en política o en cualquier ámbito de la vida. Con esa mentalidad se lleva mejor los momentos más duros. Así es como pienso, porque si no sería imposible seguir adelante.

-Queda menos de un año para las elecciones municipales. ¿Cuál es su principal rival político a batir?.

-Políticamente hablando es el PSOE, es la otra gran fuerza política de Chiclana. Pero el gran y único rival somos nosotros mismos. Tenemos que saber y tener claro cuáles son nuestras señas de identidad, sin importar el contrario. No podemos estar atentos a lo que haga el de enfrente.

-¿Ciudadanos podría restarle votos al PP en Chiclana?.

-Insisto. Lo que haga Ciudadanos o cualquier otro partido no influye en nuestro trabajo. Tenemos que pensar en nuestro proyecto y yo creo en él. Es más, estoy convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones municipales de 2019. Así, que seguimos con nuestro trabajo y no vamos a gastar ni una neurona en pensar lo que hacen los demás.

-El PP comenzó con ocho concejales en la oposición, pero dos de ellos se han marchado.

-Lo de Stefan Schauer surgió a principios del periodo corporativo por razones que hacían sospechar sobre la compra de un concejal. En cuanto a Nicolás Aragón todavía no nos hemos enterado cuál fue el motivo de su marcha. Pero este asunto no lo veo como un bache. Es un error pensar que el PP son los concejales. El PP lo conforman personas que ocupan un cargo público y los que no lo ocupan. En el trabajo diario no afecta que haya un edil más o menos.

-¿Tiene cerrada ya la lista con la que se presentará a las municipales?

-Para mí es fundamental renovar. Es bueno que haya savia nueva. Siempre he creído en la sana competitividad, no hay que acomodarse. Habrá muchas caras nuevas. Todavía no sé el orden de la lista, pero habrá nuevas incorporaciones, si bien aún sigo hablando con gente con la que podría contar.

-¿En qué basa su programa para alcanzar la alcaldía?

-Nuestro proyecto se apoya en cuatro patas de una mesa. En primer lugar, la política se está haciendo a espalda a los ciudadanos y tengo claro que tenemos que servirles a ellos. Si queremos solucionar sus problemas tenemos que acudir a ellos y no al revés. En este punto, quiero asegurar a todos los chiclaneros que yo me presento a alcalde para apoyar a la gente y no para que la gente me apoye a mí. En segundo lugar, tenemos una ciudad con falta de infraestructuras, mal cosida y escasos servicios. El mantenimiento urbano también está peor que nunca. Esto hay que solucionarlo. Además, no hay que olvidar a los vecinos que no disponen de agua potable ni alcantarillado, por eso exigimos que se ponga en marcha la regularización de viviendas. La tercera pata de nuestro proyecto es el empleo, el eje principal de una acción de gobierno. Los cursos de formación deben ser finalista; es decir, enfocados a un empleo. No se puede entender que en una ciudad como Chiclana, con 13.000 camas hoteleras, no se reduzca muchísimo más el paro. No se está formando a la gente y por eso se contratan a personal de fuera. Para colmo, tampoco se ha avanzado nada en el PGOU. Y ya por último se sitúa la honestidad. Ya está bien de políticos mentirosos y de tomarles el pelo a la gente.

-¿Opina que los miembros de la Corporación municipal deberían reducirse el sueldo?.

-Efectivamente. Mantengo esta idea. Hay que bajarse el sueldo, aunque sea testimonial, porque un político tiene que hacer un esfuerzo. Pero también hay que dejarse de gastos inútiles como tener un coche oficial muy caro para moverse por la ciudad, mientras que podría utilizarse un turismo más modesto. Además, considero que el cargo de alcalde se debe limitar a ocho años, una propuesta que irá en nuestro programa que se presentará ante notario.

-El PP bajó el IBI y el PSOE lo sube al considerar que fue una decisión temeraria. ¿Volvería a bajarlo si llegase a gobernar?

-Si. Además está demostrado. Es una cuestión que nadie pueda poner en duda. Nosotros bajamos el IBI todos los años que estuvimos en el Gobierno municipal y cuando nos marchamos se terminó pagando en un plazo de 25 días a los proveedores. Cada uno podrá decir lo que quiera, pero son datos objetivos. Llegamos en 2011 con un Ayuntamiento arruinado, pagando a 730 días y con 180 millones de euros de deuda. Ahora el pago a proveedores supera los 200 días pese a que el PSOE ha subido el IBI un 20%, así como otras tasas municipales. Esto tiene una solución que radica en saber administrar el dinero. El alcalde no puede estar diciendo un día que va a subir los impuestos y al día siguiente gastarse 10.000 euros en arreglar su despacho y dándoles a sus amigos contratos como a Chozas de 70.000 euros o a Pérez Noria con un curso de 24 horas por 6.000 euros. Además, no hay que olvidar que se están produciendo embargos en Chiclana. Eso no puede ser.

-¿Qué conclusión sacó el PP tras la derrota electoral frente al PSOE en 2011?

-Una cosa que tengo muy clara es que de 2011 a 2015 perdimos 3.000 votos. Es cierto que la situación nacional del partido por esa época no nos favorecía. Aún así , tenemos que hacer autocrítica y tendremos que ver en qué hemos podido fallar. Esto no significa renegar del pasado. Estoy orgulloso de lo que hicimos en nuestra etapa en el Ayuntamiento con grandes avances en la ciudad, pero es obvio que en algo nos equivocamos y eso hay que corregirlo. Creo que se tomaron decisiones de mucho calado que tendríamos que haber explicado.

-¿Por ejemplo?

-Hicimos dos grandes apuestas administrativas como fue la conversión de la Gerencia de Urbanismo en Delegación de Urbanismo, así como convertir Emsisa en entidad propia. Son dos ejemplos gráficos de una complejidad enorme, pero que no supimos explicar a los ciudadanos de a pie. Estos cambios son importantes porque permitieron bajar el IBI.

-¿Cuál es la estrategia de su partido para captar a más votantes a partir de ahora?

-Yo no creo en las campañas electorales de repartir bolígrafos y abanicos. Lo he dicho internamente en el partido y algunos se han quedado sorprendidos. Pienso que la labor política tiene que ser de cuatro años. Hay que demostrarle a la gente que tú no vas a buscarla porque te da un voto, sino porque te interesa sus problemas. Por tanto, seguiremos puerta a puerta y a partir de poco con un programa de gobierno bien definido para decirle a los ciudadanos cuáles son las propuestas y compromisos que vamos a adquirir. Lo que sí tenemos claro es que no vamos a prometer nada que no podamos cumplir.

-Le propongo una quiniela sobre los posibles resultados electorales en los próximos comicios.

-Nosotros vamos a sacar 14 concejales; el PSOE, nueve; Podemos e Izquierda Unida, que previsiblemente concurrirán de manera conjunta, obtendrá un concejal, y Ciudadanos también uno . Respecto a este pronóstico tengo que decir que tenemos muy buenos resultados en nuestras encuestas del pasado mes de abril, a pesar de una mala época del PP por la Gürtel o el caso Cifuentes.