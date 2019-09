“El silencio del gobierno municipal nos hace sospechar que todos los chiclaneros tendrán que asumir la tasa de basura consorcial”, aseguraba la concejala del PP, Ascensión Hita durante una comparecencia ante la prensa en el Ayuntamiento, acompañada de su compañero de filas Germán Braza.

Cabe recordar que desde el gobierno local, liderado por el PSOE, se anunció meses atrás que la empresa municipal Chiclana Natural sería la que asumiría el pago de 2,8 millones de euros al Consorcio Bahía de Cádiz de la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos del año 2016.

En este sentido, la edil popular ha señalado que “en enero de este año el PSOE dijo que no se iba a aplicar la tasa de tratamiento de la basura. Sin embargo, durante todo el verano los chiclaneros hemos estado recibiendo las notificaciones informando sobre la misma”.

La edil popular subraya que “en abril solicitamos al gobierno municipal explicaciones a través de una petición informativa, ya que firmaron un convenio con la empresa Biorreciclaje, pero sin que el Consorcio Bahía de Cádiz, que es el que tiene competencia, participase”.

Hita afirma que “en ese momento dijimos que parecía una patada hacia adelante, justo antes de las elecciones municipales, que sería un marrón para el gobierno que saliera de las elecciones. Como oposición, muchos chiclaneros nos preguntan qué hacer con las notificaciones, por lo que pedimos que se anule la tasa de tratamiento de verdad".

Además, según resalta el Partido Popular, “muchas están llegando con un importe erróneo, al reflejarse en el epígrafe de los metros cuadrados una información incorrecta. Ante esto, desde el PP aconsejamos cotejar bien los datos, y en el caso de que sean erróneos, realizar un recurso, porque dependiendo de los metros hay que pagar una u otra cantidad. Habrá que acreditar los datos con la escritura de la vivienda, un recibo del IBI, por ejemplo”.

El PP asegura que las notificaciones en algunos comercios señalan tarifas superiores por error

Hita reseña que esta situación se está dando de manera destacada en parcelas y en locales comerciales. “Hay que estar muy atentos, porque hay una gran diferencia en el importe. Hay comercios que han recibido que tienen que pagar la tarifa de 225 euros anuales, cuando les corresponde una cantidad de 100 euros”. Por otro lado, denuncia la falta de transparencia y las dificultades en el acceso a la información que tiene el PP como oposición y la ciudadanía.

“Esta rueda de prensa tendría que estar dándola el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey, pues su labor es la de informar a la ciudadanía, y no mentirle. Él dijo que no se pagaría la tasa, pero este verano hemos recibido notificaciones. Desde abril estamos esperando a que nos den información sobre la nueva tasa de tratamiento, pero lo que hemos recibido es silencio”.

En este contexto, desde la formación popular se considera que “esto sigue su curso. Diputación está mandando las notificaciones porque ha sido el Ayuntamiento el que ha dicho que lo haga. Además, si tenemos en cuenta que el alcalde, José María Román, es vicepresidente y número dos en Diputación, pues la cuestión es plantearse el motivo por el que no ha hecho lo necesario para que se anule”.

Así, Hita recalca que “desde el PP exigimos un documento donde se certifique por escrito y de manera documentada que esa nueva tasa no se va a cobrar a la ciudadanía de Chiclana. No queremos más engaños a los chiclaneros, que se informe correctamente a la ciudadanía y se responda a las peticiones de información del Partido Popular”. Finalmente, reitera en que “las cartas informativas indican que esto sigue su curso, por lo que todo apunta a que la tasa se va a cobrar. Y si no es así, y ojalá nos equivoquemos, que nos facilite información, porque ya estamos cansados de titulares vacíos. Pedimos al alcalde que dé la cara y diga qué va a pasar con la tasa de basura”.