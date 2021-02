El Consejo Escolar de Chiclana reclama información veraz al SAS y que la Junta traslade al Ayuntamiento los positivos en los colegios

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este viernes el Consejo Escolar Municipal extraordinario, que se ha celebrado en las instalaciones del Centro de Iniciativas Juveniles Box y en el que se ha abordado la situación de la pandemia del COVID-19 en los centros escolares de Chiclana. Un Consejo que también ha contado con la presencia del delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz, y de representantes de la Federación Local de Asociaciones de Padres y Madres (Flampa) y del profesorado de los colegios, institutos de la ciudad y centros de Educación Infantil.

De esta forma, tras un intenso debate, en el que, además del alcalde, también han participado los representantes de la Flampa y del profesorado, el Consejo ha mostrado su preocupación por la actual situación, así como ha expresado el reconocimiento al trabajo por parte de las direcciones de los centros escolares, en coordinación con las AMPA. “Agradecer a la FLAMPA, en especial a Soledad Ariza y Manuel Marín, el trabajo realizado en estos últimos meses, y hacer un reconocimiento porque en las intervenciones de hoy ha habido una gran profesionalidad por parte de los docentes y participantes en el Consejo”, ha expresado el alcalde, quien ha recalcado que “planteamos información veraz y, por consiguiente, se demanda que el SAS dé la información al Ayuntamiento, que permita que, en caso de positivos en un bloque de viviendas o un equipamiento público, podamos llevar a cabo las labores de desinfección”.

En este sentido, el alcalde ha resaltado que, “tras tener conocimiento por parte de la dirección del colegio de un positivo en el comedor escolar del CEIP José de la Vega, el centro nos pidió ayuda y nos pusimos en contacto con el Consorcio de Bomberos para la desinfección del centro”. “No obstante, desde la dirección del centro nos aclaran que no ha habido un brote, sino un caso positivo y que el resto del personal del comedor está en casa como medida preventiva”, ha indicado José María Román, quien ha añadido que “también se le planteará a la Junta de Andalucía que la información que los enlaces COVID de los centros educativos vuelcan en el programa Séneca de la Consejería de Educación, también se le traslade al Ayuntamiento de Chiclana, de cara a poder actuar en los colegios en acciones de control o desinfección. Solo con mayor información, podremos actuar en consecuencia”.

“No podemos bajar la guardia, por lo que solicitamos a los padres y madres con hijos con posibles positivos en COVID-19 que actúen, en primer lugar, con prudencia y avisen a los centros sin llevar a los menores a la clase”, ha solicitado José María Román, quien ha recalcado que “debemos trabajar para que se mejore la información. Por eso, seguiremos trabajando de la mano de Protección Civil para seguir informando a la ciudadanía del uso de la mascarilla, fundamental para evitar que se propague aún más un virus que está provocando muchos muertos, colapso en los hospitales y una situación crítica en materia sanitaria”. “Igual que pedimos el uso de la mascarilla, también reclamamos el lavado de manos constante o la distancia de seguridad, no solo en los colegios o en espacios públicos, sino también en las viviendas, dependiendo de quién entra y sale”, ha incidido el regidor chiclanero, quien ha añadido que “esperemos no superar la tasa de 1.000 contagios en Chiclana, que es una de las tres grandes ciudades de la provincia junto a Cádiz y El Puerto que aún no ha llegado a esa cifra, lo que demuestra que algo se estará haciendo bien”.

Por último, el alcalde ha resaltado que, “tras la reunión del Consejo, hemos terminado más tranquilos, aunque eso no quita que, si fuera necesario por un aumento en el número de casos en los próximos días, volveríamos a convocar el Consejo Escolar para analizar la situación y tomar nuevas medidas y acciones”.

Por su parte, Soledad Ariza, presidenta de la Flampa, ha destacado que “esta reunión nos ha servido para informarnos de lo que ha hecho la comunidad educativa y tener una tranquilidad que no teníamos antes de empezar”. “Pedir a las familias que estén tranquilas, porque así nos lo han trasladado los directores”, ha reclamado Soledad Ariza, quien se ha sumado a la petición del alcalde de “no bajar la guardia”. “Si algún niño presenta algún tipo de síntoma, por favor no llevadlos a clase y comunicadlo rápidamente a la dirección de los centros educativos, que se pondrán en contacto con los coordinadores COVID, que están de guardia de lunes a domingo”, ha incidido.

“Desde las direcciones de los colegios también nos piden que se traslade a los medios de comunicación que una cosa es que haya un positivo y otra muy distinta que haya contagios en los centros educativos, porque efectivamente ha habido casos positivos, pero no contagios entre compañeros de clase”, ha aclarado Soledad Ariza, quien ha añadido que, “en caso de que se disparen los contagios, tendremos otra reunión y determinaríamos otras medidas”. “Pero ahora mismo nos vamos muy tranquilos y trasladamos a las familias que podemos estar tranquilos por el magnífico trabajo que se está llevando a cabo”, ha concluido.