'¿De verdad conoces Chiclana?': La campaña que quiere activar las visitas a la ciudad en noviembre

El Ayuntamiento de Chiclana ha lanzado una campaña en las redes sociales con el lema ‘¿De verdad conoces Chiclana?’ para fomentar las visitas a la ciudad en otoño y en invierno para dinamizar el centro. La iniciativa parte de la base de que muchos visitantes dicen conocer Chiclana porque acuden a la playa y a las urbanizaciones Novo y Loma de Santi Petri, o al festival de música Concert Music, pero desconocen todo el patrimonio cultural que alberga el casco antiguo.

La campaña comenzó el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 9 de este mes, en Facebook y en Instagram entre veinte municipios gaditanos, así como en Sevilla capital y en Dos Hermanas en una primera oleada, en busca de visitantes interesados en la cultura y el patrimonio.

‘¿De verdad conoces Chiclana?’ arranca con la iluminación artística del Museo de la Ciudad y recorre el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, la Colección Marín, las famosas muñecas vestidas de gitana que tanta fama dieron a la ciudad en el mundo entero, o la Colección de Muñecas María Emilia Lira, con más de 800 ejemplares nacionales e internacionales. Todos ellos son además centros de acceso gratuito. En la invitación a conocer Chiclana en esta época se encuentra el yacimiento del Cerro del Castillo y su centro de interpretación Nueva Gadeira, que atestiguan que Chiclana es fenicia como Cádiz y que sus navegantes entraron por el río Iro. No podía faltar en el videoclip el centro de arte taurino Francisco Montes 'Paquiro', otra singularidad de la ciudad, ni la plaza, un Mercado de Abastos que que se ha convertido en señal de identidad de la ciudad.

“Con esta campaña, queremos que se reconozcan los valores culturales y patrimoniales de Chiclana y que se fomente la economía en unas fechas con menor afluencia de visitantes”, indica la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, quien anima a ciudadanos de municipios del entorno y de provincias cercanas a que se acerquen a conocer el centro de Chiclana. ‘

'¿De verdad conoces Chiclana?’ también llegará a los propios residentes, para que se animen a visitar centros culturales que se han abierto en fechas recientes como Nueva Gadeira o la Colección María Emilia Lira.