Sin cobrar y sin mascarillas en una residencia de ancianos de Chiclana

Los representantes sindicales de los trabajadores de la residencia para personas mayores y centro de día Grupo Reifs - Chiclana, formado por UGT y CCOO, denuncian "la complicada situación de los profesionales que desempeñamos nuestro trabajo en este equipamiento (situado en la planta superior del Mercado de Abastos) que cuenta en la actualidad cuenta con un total de 118 personas residentes, a los que debemos sumar las 37 usuarios de estancia diurna". Según los representantes de los trabajadores, se trata de una situación, "agravada en estos momentos de Estado de Alarma como consecuencia de la crisis del Covid-19, pero que viene produciéndose de forma constante prácticamente desde la apertura del centro en el año 2009".

De esta forma, denuncian un nuevo incumplimiento en el periodo de pago de las nóminas de la totalidad de la plantilla del centro, "puesto que a día de hoy seguimos sin cobrar la nómina correspondiente al mes de febrero. Todo ello, pese a que, según el artículo 49 de nuestro convenio de trabajo, debemos recibir nuestra nómina entre los días 1 y 5 de cada mes. Se trata de una circunstancia que se sucede prácticamente cada mes y que ha propiciado que desde mayo de 2019, cuando se celebraron las últimas elecciones sindicales en el centro, se haya procedido a denunciar esta situación hasta en seis ocasiones".

Las instalaciones, en la planta superior del Mercado de Abastos, cuentan con más de un centenar de residentes

Los sindicatos quisieron mostrar su agradecimiento a las muestras de apoyo de la ciudadanía, "que está dando ejemplo y reconoce el esfuerzo que estamos llevando a cabo los profesionales sanitarios en estos momentos de crisis del coronavirus, pero no comprendemos que sigamos sin cobrar a fecha de hoy la nómina del mes de febrero. No entendemos ni comprendemos la actitud del responsable del Grupo Reifs, Francisco Reifs, que traslada un comunicado de apoyo y pidiendo a los trabajadores el máximo compromiso durante la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, ya que nuestros residentes forman parte del grupo de riesgo ante esta pandemia, y sin embargo no proceda al abono de nuestras nóminas", censuran.

Asimismo, los representantes sindicales inciden en que están afrontando esta grave situación sanitaria "con escasez de recursos materiales, fundamentalmente mascarillas. Así, nos hemos visto en la necesidad de hacer uso de mascarillas de tela fabricadas por las propias terapeutas del centro, salvo aquellos compañeros que han podido adquirir dicho material fuera el centro de trabajo".

En este sentido, recalcan que "es muy triste hacer frente a una crisis sanitaria como la existente y no ver recompensado nuestro esfuerzo con el simple abono de las nóminas, impidiendo a los trabajadores poder acudir a los supermercados a adquirir los productos de primera necesidad".

Los representantes de los trabajadores denuncian la amenaza de un posible ERTE

Además, resaltan que para colmo se amenaza con un posible ERTE "al no atenderse en estos momentos a los 37 usuarios de estancia diurna, cuando es precisamente ahora el momento en el que debería reforzarse la calidad asistencial de auxiliares, enfermeros y personal de limpieza, con el objetivo de proteger a las personas mayores residentes en el centro".

Ambas secciones sindicales del Grupo Reif-Chiclana destacan que pese a la delicada situación económica que sufre gran parte importante del personal de este centro, "queremos dejar claro que seguiremos realizando nuestro mayor esfuerzo para atender a las personas residentes. Somos conscientes del riesgo que supone para nuestros residentes la presencia del coronavirus y, por tanto, seguiremos trabajando al cien por cien en todo momento, pese a que seguimos sin cobrar la nómina del mes de febrero y afrontando, en muchos casos, esta grave situación con escasos recursos económicos. No podemos olvidar que, a los bajos sueldos de los profesionales del centro, se une las dificultades a la hora de cobrar las nóminas cada mes".