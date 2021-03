Cs Chiclana critica la postura del PP sobre la propuesta de apoyo a comerciantes y hosteleros

El pasado jueves en el pleno ordinario de febrero, el Partido Popular presentó una moción de control para solicitar al equipo de gobierno ayudas para la hostelería y el comercio en Chiclana, y desde el grupo municipal de Ciudadanos, "como no podría ser de otra manera", aseguran, "trasladamos nuestro apoyo después de haber defendido, frente a las declaraciones de Izquierda Unida, las medidas que, desde la Junta de Andalucía, se han llevado y se están ya llevando a cabo".

No obstante, explican desde Cs, "durante el transcurso del punto en el pleno, el alcalde advirtió que esta moción no tenía en el momento del inicio del mismo un informe favorable del interventor, e invitó al mismo a explicarlo en directo, lo cual hizo hasta en dos ocasiones. En este sentido, invitamos a cualquier ciudadano a ver el pleno y comprobarlo por sí mismo". Desde Ciudadanos, insisten, "viendo las explicaciones del interventor, donde indicaba que algunas de las medidas podrían no estar dentro de la legalidad y que el informe podría no ser favorable, y viendo la trascendencia que esto suponía para el sentido del voto del resto de partidos, amén de la importancia que tenía el punto porque queríamos que prosperase, rogamos en nuestra intervención que el punto quedase sobre la mesa para poder abordarlo en un pleno extraordinario. Lo que no queríamos era demorarlo al mes siguiente y que la moción contase con todas las garantías dentro del marco legal desde secretaría e intervención, con las modificaciones necesarias pero con el mismo fondo".

Además de comunicar esta preocupación durante en el transcurso del pleno, el portavoz del grupo naranja trasladó a portavoz del PP, Ascensión Hita, por privado que dejase el punto sobre la mesa para, así, poder tratarlo con garantía de éxito, aseguran. Del mismo modo, le indicó que, de no ser así, no podrían más que abstenerse a la luz del informe desfavorable aportado por el interventor.

En palabras de su portavoz, José Angel Quintana, “nos sorprendió cómo siguieron adelante haciendo oídos sordos a nuestros consejos y, como era de esperar, sólo obtuvieron ocho votos favorables de 25, seis del Partido Popular y 2 de Podemos, cuando antes de que hablase el interventor tenia visos de prosperar”.

"Nuestra sorpresa viene al ver la nota de prensa que emite el Partido Popular donde indica que el PSOE e IU se oponen a que se lleven medidas de rescate a hostelería y comerciantes, con el inestimable apoyo de Ciudadanos", lamentan, al tiempo que critican que "parece que algunos no aceptan otra cosa que no sea pleitesía o sumisión y no caben más opciones del conmigo o contra mí. Curioso también que no hagan referencia al resto de grupos y concejales no adscritos en la oposición que también habían comunicado su abstención".

Por todo ello, desde Ciudadanos Chiclana se manifiesta que "desde que hemos entrado en la corporación siempre hemos mantenido una actitud de lealtad institucional al equipo de gobierno y al resto de los partidos. No obstante, por encima de todo, nuestra lealtad se debe a Chiclana, y por ello buscamos favorecer un clima de colaboración, aportando soluciones, basando nuestra línea en las políticas útiles. Hemos tratado, en no pocas ocasiones, de contactar con Ascensión Hita para aclarar este tema por varios medios. Al no obtener respuesta alguna, respondemos en el mismo medio que suele utilizar".

"Este tipo de declaraciones no sólo faltan a la verdad, sino que se antojan torticeras y sólo buscan un titular y rédito político. No es ni la primera ni la última vez que esto sucede, de hecho, es a lo que nos tienen acostumbrados", lamentan, y concluyen criticando que "nosotros seguiremos siendo parte de las soluciones y no de los problemas, tendiendo la mano de forma sincera en todo lo que pueda aliviar y dar bienestar a Chiclana, apoyando lo que sea bueno para nuestra ciudad, tenga el color que tenga, y criticando o tratando de enmendar lo que no veamos correcto. Creemos que este tipo de declaraciones no hacen más que ensuciar la política y poco o ningún bien hacen a las relaciones institucionales y a la opinión que crea en nuestra ciudad. El Partido Popular se equivoca de adversario y se equivoca en el mensaje. Debe centrarse en hacer políticas útiles y en positivo y no tratar de seguir engañando a la ciudadanía con estas declaraciones. Si por tener más visibilidad debemos escoger entre titulares o soluciones, nosotros lo tenemos claro".

"El jueves tuvimos una oportunidad para apoyar y dar una solución real al problema que tiene el comercio y la hostelería y, por no dejar el punto sobre la mesa, el PP se ha pegado un tiro en el pie y ha agotado el único cartucho. El resultado es que han elegido el titular y proyección mediática en vez de ser parte de la solución", concluyen.