Cinema Quiñones proyecta este miércoles ’Los productores’ en Chiclana

“Un productor es alguien al que todos adoran y después olvidan”. Bajo esa cruda máxima, el cineasta Manuel Iborra ha dirigido el documental ‘Los productores’, de 80 minutos de duración y que se proyectará este miércoles, 26 de febrero, a partir de las 19.00 horas en el Centro de Interpretación del Vino y de la Sal de Chiclana. Se trata de una nueva sesión del ciclo ‘Cinema Quiñones’, promovido por la Fundación Fernando Quiñones y el Ayuntamiento de Chiclana, que contará con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El documental explora el trabajo de quienes, “más allá de erigirse en el dolor de muelas de un director, se juegan su dinero y sus ilusiones para que un autor transforme en escenas memorables aquello que le ronda la cabeza”. Con la complicidad de productores independientes y también de actores como José Sacristán, Marisa Paredes -recientemente fallecida-, Antonio Resines, Enrique Cerezo o Antonio Pérez, el director y guionista Manuel Iborra ahonda en lo que significa este arte.

“Cuando entré en el cine a principios de los años 80, lo que todo el mundo me contaba era que los productores eran unos hijos de puta que se dedicaban a amargar la vida a los directores”, recuerda Iborra.“Conocí a José Luis Olaizola, Rafael Díaz Salgado, Fernando Colomo, Ana Huete y a Antonio Pérez. Ninguno de ellos era como me decían. Me hice amigo de ellos y empezó a llamarme la atención una cosa: Los directores, al fin y al cabo, los directores autores me refiero, quieren contar su historia, algo que les mueve por dentro. Pero el productor arriesga su dinero (cosa que el director no hace) y dedica años de su vida para que otra persona cuente su historia. Un misterio, un hermoso misterio”, añade.

Martínez Iborra se encuentra vinculado con Chiclana desde que, en 1986, dirigiera su película ‘Caín’. Nacido en Alicante, en 1952, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en el terreno de la imagen y como periodista en temas de comunicación visual, simultaneando estas actividades con la realización de spots publicitarios y colaboraciones en televisión.

Entre su filmografía de ficción destacada como director, figuran ‘La vida de Rita’, 2003; ‘Clara y Elena’ 2001; ‘Pepe Guindo’, 1999; ‘El tiempo de la felicidad’, 1997; ‘Orquesta Club Virginia’, 1992; ‘Caín’, 1986, o ‘Tres por cuatro’, 1981. Entre sus documentales, ‘La fiesta de los locos’, 2016; ‘La Club Virginia’, 2020; ‘Cohen y yo’, 2021; ‘La soledad del director de fondo’, 2022, o ‘Les Rambles’, que será estrenada en 2025. También es autor de piezas de ficción experimentales, muy ligadas a la realidad gaditana, como ‘El cielo’, ‘La esquina’, ‘Las calles’, ‘La clase de guitarra’, o ‘El desayuno’.