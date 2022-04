Dos chiclaneros representarán a la provincia en las Olimpiadas Matemáticas

El alcalde de Chiclana, José María Román, recibió a los miembros del alumnado del IES Ciudad de Hércules, Daniel Ruiz Prián y Claudia Sánchez López, porque han acabado entre los cinco mejores de la provincia en la Olimpiadas Matemáticas de Thales. Un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz; el director del centro, Antonio Marín; la profesora, Lola Ariza, así como familiares de los homenajeados. Daniel Ruiz y Claudia Ariza representarán a Cádiz en el fase regional, que se celebrará en Málaga del 11 al 14 de mayo y, en caso de que vuelvan a quedar entre los mejores, acudirán a la cita nacional, que se desarrollará en Albacete del 23 al 26 de junio.

Durante la recepción, José María Román dio la enhorabuena a Daniel y a Claudia, agradeciéndoles a ambos su esfuerzo. “Ellos son ejemplo de un esfuerzo y de alumnos que se interesan por aprender, que se llevan la satisfacción de ser reconocidos y de tener el premio de ir a un acontecimiento regional, pudiendo acceder también al nacional”, señaló, destacando que “Daniel y Claudia representarán en esta cita todo el alumnado de Chiclana, en una prueba de habilidades matemáticas. Esto debe servir para que todos vean esa cultura del esfuerzo y el reconocimiento al trabajo. Esto es algo muy bonito, porque el crecimiento de las ciudades tiene que ver con la cultura, con el conocimiento y con lo que los jóvenes vayan a aportar dentro de unos años cuando ocupen los espacios que ahora ocupamos nosotros”.

Por su parte, Antonio Marín agradeció al alcalde la recepción, “porque es importante hacer visible el esfuerzo del alumnado de los centros chiclaneros, en este caso, un centro público, que es el único de Andalucía que aporta dos alumnos a las Olimpiadas. Esto no ha ocurrido nunca, pero este año hemos tenido la suerte de contar con dos grandes estudiantes y personas trabajadoras. Esto demuestra que la educación pública en Chiclana es una educación de calidad y que nuestro alumnado está recibiendo una formación adecuada a su edad”. También reseñó que “ir a la Olimpiada significa que están entre los mejores de la provincia y entre los mejores de Andalucía, confiando en que puedan estar en la cita de Albacete”. Además, señaló que la sinergia entre profesorado, familias e instituciones “hace que tengamos buenas hornadas entre el alumnado y buenas instalaciones para su educación”.

Claudia Sánchez aseguró estar muy contenta de este pase al regional. “Aún no me lo creo, porque participé para probar suerte y no me esperaba acabar entre las primeras”, explicó, destacando que las matemáticas se encuentran entre sus asignaturas favoritas.

Además, Daniel Ruiz señaló que matemáticas es su asignatura preferida, pero destaca que “era muy difícil acabar entre los primeros habiendo 300 participantes”. “En Málaga será mucho más difícil, porque estaremos los mejores de toda Andalucía, será complicado, pero confío en que haya suerte”, incidió".