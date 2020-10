El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido al joven pianista chiclanero, Juan José Sevilla, que esta temporada tomará parte en el programa Talent Show ‘Tierra de talento’, dentro de la categoría de adultos, junto a la también chiclanera Eva Paúl. De esta forma, el pianista local participará en el programa que se emitirá el próximo sábado 10 de octubre, a partir de las diez de la noche, en Canal Sur Televisión.

Durante el acto, el alcalde ha señalado que “Juan José Sevilla es un joven pianista chiclanero, que estudió en el Conservatorio que tenemos en la calle Hormaza, luego pasó a Cádiz y finalmente a Badajoz y a Madrid, donde está haciendo un Máster”. “Se trata de un joven que no para en su aprendizaje y que ahora tiene la oportunidad de participar en el programa ‘Tierra de talento’”, ha indicado José María Román, quien ha recordado que “ya él ha estado con nosotros en distintos actos institucionales organizados en Chiclana, por lo que no queda otra que darle la enhorabuena por todo lo que has conseguido y muchísima suerte para los próximos días”.

Por su parte, Juan José Sevilla ha indicado que “para mí es un honor representar a Chiclana en los distintos concursos en los que he participado, donde aprendemos mucho y nos ponemos a prueba”. “Lo de la tele no me lo había planteado hasta hace poco, pero vi el casting de ‘Tierra de talento’ y me animé a participar, porque es de los talent show más implicados con la música”, ha comentado el pianista chiclanero, quien ha añadido que “así podré compartir mi música con una masa de personas más amplia que las que se reúne en un teatro y, además, tiene un repercusión muy importante”.

Añadió que “la participación en este programa me permite contar con muchas entrevistas y actuaciones en el plató”, ha recalcado Juan José Sevilla, quien ha recordado que “mis comienzos fueron en Multison a los siete años, para posteriormente comenzar mis estudios en el Conservatorio de Música. Además, he tenido la oportunidad de aprender muchísimo del flamenco, lo que me ayuda muchísimo a la hora de interpretar”, ha comentado el pianista chiclanero, quien ha añadido que “ahora llevo a cabo el Máster de Interpretación de Música Española, que me da la oportunidad de aprender muchísimo sobre la vanguardia española del siglo XX, una de las más brillantes que han existido y que debemos realzar, por ejemplo, en ‘Tierra de talento’”.