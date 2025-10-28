Chiclana: El XIX Cross Pinar del Hierro y de la Espartosa se celebrará este domingo

El XIX Cross Pinar del Hierro y de la Espartosa se celebrará este domingo. Esta cita dará comienzo a las 10.00 horas con la carrera de las categorías surb’18, sub’20, seniors y veteranos, tanto en modalidad masculina como femenina. Todas estas personas deberán cubrir un trazado de 7,6 kilómetros, dando así dos vueltas al circuito establecido por la organización.

Además, las categorías de menores está previsto que empiecen a correr a las 11.15 horas, con la modalidad sub’16, continuando la sub’14, la sub’12, la sub’10, distancia adaptada y la categoría de pitufos. Las distancias irán desde los tres kilómetros hasta los 200 metros, en función de la categoría.

Las personas interesadas en tomar parte aún pueden cursar la inscripción, siendo el coste de 8 euros para los adultos y dos para los menores hasta las 14.00 horas del viernes, mientras que el coste será de diez euros para mayores y tres euros para pequeños, hasta las 14.00 horas del sábado. El día de la carrera no se realizarán inscripciones.

En el momento de efectuar el pago cada participante podrá realizar una aportación voluntaria, que se destinará de forma íntegra a la campaña ‘Ningún Niño Sin Juguetes’, de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana.