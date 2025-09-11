Chiclana: VOX pregunta sobre el Pleno extraordinario para abordar la corrupción

El grupo municipal VOX ha preguntado al socialista sobre la propuesta que hizo pública el pasado 25 de junio para convocar un Pleno extraordinario, con el objeto de “debatir y rechazar las conductas impropias referidas a la contratación pública conocidas en las últimas semanas relativas al Ministerio de Transportes del Gobierno de España y al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía”.

Este partido recuerda que “esta propuesta fue formulada por los socialistas tras rechazar otra del grupo municipal Popular, en la que se solicitaba la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria de apoyo a la Guardia Civil y la UCO y contra la corrupción socialista y que olvidaba convenientemente los recientes casos de corrupción de un gobierno andaluz en manos del PP”.

Al respecto, el portavoz de Vox ha indicado que “pronto se cumplirán tres meses sin noticias de la propuesta socialista, un lapso de tiempo que confirma que la propuesta del equipo de gobierno de José María Román sólo era un gesto de cara a la galería y que para nada está dispuesto a ser transparente y a dar explicaciones sobre los graves casos de corrupción que afectan al PSOE”. Además, añadió: “Mucho nos tememos que en Chiclana socialistas y populares mantienen un pacto no público para tapar mutuamente sus vergüenzas y para que no salgan adelante estas sesiones, en las que se hablaría de la corrupción de unos y otros al frente del Estado y de la Junta”.