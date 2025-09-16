Chiclana se une a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento de Chiclana se suma un año más a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa de la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es coordinador nacional, es una campaña dirigida a sensibilizar sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios de modos de transporte más sostenibles, como el público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

El delegado municipal de Movilidad, Jose Vera, destacó que es un buen momento para valorar y reflexionar sobre “qué modelo de ciudad queremos disfrutar y crear de cara al futuro. Desde el gobierno municipal venimos trabajando en pro de ese futuro y podemos resumir tres hitos importantes en este sentido. El primero de esos aspectos es ganar espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía; el segundo es mejorar los desplazamientos diarios, haciéndolos más seguros y sostenibles, mientras que el tercero es la apuesta por el transporte público y medios sostenibles”.

Con respecto a ganar espacios públicos, la apuesta del gobierno municipal “queda clara con actuaciones como la remodelación de La Alameda, los trabajos en las calles Arroyuelo e Iro, nuevos espacios culturales, así como una ciudad de buenas emociones para las familias”, señaló.

Asimismo, sobre los desplazamientos, Vera ha hecho alusión “a la transformación de la ciudad con los desdobles de carriles, los carriles menos 30 y menos 50 en las carreteras de La Barrosa y Molino desde hace más tiempo, la carretera de la Rana Verde recientemente finalizada y las obras que se están ejecutando en Fuente Amarga”.

Además, el delegado ha adelantó que se seguirán colocando radares en las zonas más conflictivas, para que los conductores circulen a la velocidad estipulada, estando en licitación diez nuevas cámaras para el control del tráfico. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la apuesta por el transporte público y por medio más sostenibles, “como el anuncio del Metrominuto, además somos un referente en carriles bici y en el uso del transporte público, como son los autobuses y los taxis”, explicando que se van a solicitar la ampliación de nuevas licencias para el municipio.

Balance transporte público urbano en verano

El delegado de Movilidad también aprovechó este inicio de la Semana de la Movilidad para hacer un balance de lo que ha sido el servicio de transporte público urbano durante la temporada de verano, que se desarrolla desde el 22 de junio hasta el 14 de septiembre. En este sentido, indicó que los datos son muy positivos, puesto que 474.603 han sido los viajeros que han usado este servicio, suponiendo un 5,8 por ciento más que los usuarios del pasado año. Además, explicó que, desde 2019, el incremento en el uso de este servicio ha sido del 47 por ciento.

Otro dato que destacó fueo el uso del bus nocturno, la Línea 14, “que ha sido muy utilizada por nuestros jóvenes en verano”. El incremento en el uso de este servicio ha sido del 16 por ciento con respecto a 2024, siendo 24.855 las personas que han viajado.