Chiclana se suma, un año más, a la celebración del Día de la Banderita y, para ello, se han colocado mesas informativas en la Alameda Lora, Puerta del Ayuntamiento, esquina de calle Vega con Corredera Baja y Plaza de las Bodegas. En este sentido, la primera teniente de alcalde, Ana González, visitó una de estas, junto al delegado de Servicios Sociales; y al coordinador provincial y delegado de la asamblea de Chiclana de Cruz Roja, Javier Gil, quien estuvo acompañado por miembros de la entidad.

Hay que destacar que se trata de una tradición que tiene más de 100 años, con la que Cruz Roja quiere concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar con quienes más lo necesitan.

Ana González destacó que “en este Día de la Banderita queremos visibilizar la solidaridad del pueblo chiclanero con aquellas personas más vulnerables”, para añadir que “Cruz Roja Española tiene un amplio abanico de intervención en nuestra ciudad, desde pequeños a mayores, formación, empleo, salvamento y socorrismo y un largo etcétera...”.

Por su parte, Javier Gil agradeció a los responsables municipales su participación en esta iniciativa y subrayó que “hablar de la Cruz Roja en Cádiz sin hacerlo en Chiclana es imposible. Además, gracias a la colaboración en el Ayuntamiento, estamos cerca de aquellas situaciones de vulnerabilidad”.

Asimismo, detalló que “todo ello no sería posible sin la solidaridad del pueblo, puesto que contamos con 447 voluntarios en pro de la mejora de la sociedad, además del personal técnico en cuestiones como las playas y la lucha contra la soledad no deseada”.