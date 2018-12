“El Ayuntamiento ha cumplido, ahora le toca cumplir a la Junta”

“Ha habido mucha lucha, mucho trabajo y mucho esfuerzo, ya que estamos hablando de una obra compleja, tras encontrarnos graves sorpresas en el subsuelo del edificio y que la empresa ha tenido que gestionar”, incidía ayer el alcalde, José María Román, en el acto de la firma de la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento del ansiado centro de salud de los Gallos.

De esta manera, los trabajos en el equipamiento sanitario se dan por concluido y el Ayuntamiento perfila los trámites para ceder el edificio al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que lo dote del material necesario y del personal para su puesta en marcha.

El acto de recepción de las obras por parte del Ayuntamiento se celebró en el propio centro de salud, donde acudieron, además del alcalde, las delegadas municipales de Obras y Salud, Cándida Verdier y Mª Ángeles Martínez respectivamente; el interventor municipal; el arquitecto-director de la obra y los responsables de la empresa encargada de las obras, Grucal.

Román indicó que “hemos terminado un largo y tortuoso procedimiento administrativo. Y he estado hablando a diario con el delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, que ha mostrado su compromiso de que, una vez recepcionada las obras y puesta a disposición del SAS, se proceda a la apertura inmediata, por lo que apremiaremos al SAS para que ponga en funcionamiento el centro lo antes posible”.

Según el alcalde, “hay un asunto que no estaba en el guión y es el futuro Gobierno de la Junta de Andalucía, pero espero que esta situación no afecte al centro de salud para su puesta en marcha, ya que se trata de un asunto sellado por las administraciones. Así, el Ayuntamiento de Chiclana ha cumplido y ahora debe ser la Junta de Andalucía la que cumpla, esté quien esté en el Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha comentado.

El regidor chiclanero resaltó que el centro de salud de los Gallos se encuentra en una zona “que está creciendo comercialmente y económicamente y que cuenta con un proyecto para la transformación de la carretera del Molino Viejo. Y, por supuesto, contamos con este centro de salud que es fundamental, por lo que la apertura debe materializarse de inmediato”.

El alcalde admitió que “ha habido demasiada espera como consecuencia de una anterior empresa adjudicataria de las obras que no cumple y con una anterior dirección de obra que incumple, firmando algo que no estaba conforme al proyecto redactado, por lo que hubo un engaño”. No obstante, quiso destacar que todo eso “forma parte del pasado, por lo que ahora toca que la Junta de Andalucía abra el centro de salud de Los Gallos”.

El centro de salud de Los Gallos, situado frente a la rotonda del Atún, atenderá a una población de unas 10.000 personas residentes en las zonas de la costa y buena parte del extrarradio. De esta forma, una parte importante de ciudadanos que actualmente acuden al centro de salud El Lugar podrá ser atendido en las futuras instalaciones , reduciendo así las colas en las dependencias sanitarias del centro de Chiclana.