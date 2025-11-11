Chiclana: Ruiz Boix advierte del “cierre en falso que pretende el PP” en la crisis de los cribados de cáncer de mama

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, denunció ayer en Chiclana, donde mantuvo una reunión con cargos orgánicos e institucionales de este partido en la Bahía de Cádiz, el “claro declive y deterioro” de los servicios sanitarios públicos en Andalucía, culpando a Moreno Bonilla de la crisis en el cribado de cáncer de mama “que el PP pretende cerrar en falso” y de la “discriminación” presupuestaria a municipios como Chiclana, que carecen de las infraestructuras sanitarias y viarias comprometidas por el Gobierno de la derecha en la Junta.

Ruiz Boix enmarcó su denuncia en la masiva manifestación celebrada en Cádiz, donde “más de 5.000 personas” pidieron “alto y claro la dimisión de Moreno Bonilla” y exigieron “una sanidad pública de calidad”. Según el dirigente socialista, el Gobierno andaluz ha generado una “total incertidumbre” en las mujeres andaluzas que participan en el cribado de cáncer de mama, especialmente en las “más de 2.700 andaluzas afectadas” por la falta de transparencia en la gestión de las mamografías “no concluyentes”.

El secretario general fue contundente al señalar el destino de los fondos públicos: “Unos presupuestos que crecen gracias a las mayores aportaciones que realiza el Gobierno de España de más de 9.000 millones de euros de sumas adicionales a la financiación de la comunidad autónoma de Andalucía, y que desgraciadamente únicamente se utilizan para externalizar, para privatizar los servicios sanitarios”. Y aseguró que esta deriva beneficia a “empresas siempre cercanas al Partido Popular” que obtienen “pingües beneficios y elevados contratos”, en lugar de usarse para mejorar la calidad del trabajo y reducir la precariedad y temporalidad de los profesionales.

Chiclana, víctima de la "marginación" del PP

Ruiz Boix ha lamentado que el presupuesto de la Junta de Andalucía “pasa por alto” a Chiclana, una de las ciudades que más crece en la provincia con más de 93.000 habitantes, y que sufre la “marginación y discriminación” por contar con un gobierno socialista. En este sentido, habló de proyectos como el Centro de Salud de La Cucarela, sobre el que el dirigente recordó que la inversión para a infraestructura, vital para dinamizar los ambulatorios “totalmente saturados” y paliar la falta de pediatras, fue una promesa electoral de Moreno Bonilla en 2018 y se reiteró en 2022. “Siete años después no hay nada en ninguno de los ocho presupuestos que ha presentado Moreno Bonilla”, sentenció.

En cuanto a la Ronda Oeste, Ruiz Boix recalcó su necesidad “para dinamizar el municipio, y no aparece ni siquiera con la inversión solicitada de 4 millones de euros para un pequeño tramo, pese a estar en el programa electoral”.

La alternativa del PSOE

Por otro lado, el dirigente socialista sostuvo que su partido “está trabajando para ser la alternativa seria y solvente en Andalucía, que vendrá de la mano de María Jesús Montero en las próximas elecciones”. Para declarar, posteriormente que “ante la desconfianza, ante la incertidumbre, ante la falta de compromisos reales y solo de promesas de Moreno Bonilla, la ciudadanía sigue buscando esa alternativa”.

Por ello, anunció que el Grupo Parlamentario Socialista presentará y defenderá enmiendas parciales a los presupuestos andaluces, para garantizar la inversión en el nuevo Centro de Salud de La Cucarela y en el primer tramo de la Ronda Oeste de Chiclana, así como en otros municipios de la Bahía y la provincia.

Díaz lamenta que la Junta “siga sin actuar”

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Chiclana, Fede Díaz, afirmó que “vemos como infraestructuras que dependen del Gobierno de España, como puede ser la antigua Nacional 340, se va a actuar con un proyecto ahí, como también en el nudo de Tres Caminos o en el Cuartel de la Guardia Civil nuevo que ya se está construyendo, que van las obras bastante avanzadas, como el Gobierno de España sí está invirtiendo en Chiclana, pero vemos cómo después de ocho años la Junta de Andalucía de Juanma Moreno sigue sin actuar en cosas que son imprescindibles para los vecinos y las vecinas de nuestro municipio”.